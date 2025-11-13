Дощів більше не буде: прогноз погоди в Україні на 14 листопада
- За словами синоптиків, 14 листопада погода в Україні очікується без опадів, з температурою повітря до +13 градусів.
- Підвищена вологість сприятиме утворенню туманів у південних, центральних областях та на Прикарпатті.
У п'ятницю, 14 листопада, в більшості областей України опадів не очікується. За прогнозами синоптиків, повітря максимально прогріється до +13 градусів.
Якою буде погода 14 листопада?
За словами синоптиків, 14 листопада територія України перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, а погоду без опадів формуватиме поле високого тиску.
Фахівці зазначають, що з південного заходу почне надходити відчутно тепліша повітряна маса, а підвищена вологість сприятиме утворенню туманів у південних, центральних областях та на Прикарпатті, особливо вночі й уранці.
Температура вночі становитиме 0 – 5 градусів, а вдень повітря прогріється до +8… +13.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +11...+13;
- Тернопіль +11...+13;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +11...+13;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +10...+12;
- Миколаїв +10...+12;
- Херсон +10...+12;
- Сімферополь +10...+12;
- Кропивницький +9...+11;
- Черкаси +9...+11;
- Чернігів +8...+10;
- Суми +8...+10;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +10...+12;
- Донецьк +9...+11;
- Луганськ +8...+10;
- Харків +8...+10.
Коли в Україні може випасти сніг?
Керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що погода в Україні може змінитися вже після 15 листопада.
За її словами, до кінця тижня на півночі та сході температура повітря у нічні години впаде і буде від 1 до 6 градусів тепла. Водночас максимальні показники, згідно з прогнозом, коливатимуться у межах від 7 до 12 градусів на території усіх областей.
Синоптики також зазначають, що лютих морозів до 31 градуса, як фіксували колись у попередні роки, у листопаді чекати не варто.