Дощів більше не буде: прогноз погоди в Україні на 14 листопада

У п'ятницю, 14 листопада, в більшості областей України опадів не очікується. За прогнозами синоптиків, повітря максимально прогріється до +13 градусів.

Якою буде погода 14 листопада?

За словами синоптиків, 14 листопада територія України перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, а погоду без опадів формуватиме поле високого тиску.

Фахівці зазначають, що з південного заходу почне надходити відчутно тепліша повітряна маса, а підвищена вологість сприятиме утворенню туманів у південних, центральних областях та на Прикарпатті, особливо вночі й уранці.

Температура вночі становитиме 0 – 5 градусів, а вдень повітря прогріється до +8… +13.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +11...+13;

Тернопіль +11...+13;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +11...+13;

Рівне +11...+13;

Житомир +10...+12;

Вінниця +10...+12;

Одеса +10...+12;

Миколаїв +10...+12;

Херсон +10...+12;

Сімферополь +10...+12;

Кропивницький +9...+11;

Черкаси +9...+11;

Чернігів +8...+10;

Суми +8...+10;

Полтава +10...+12;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +10...+12;

Донецьк +9...+11;

Луганськ +8...+10;

Харків +8...+10.

Погода на 14 листопада / Карта Укргідрометцентру

Коли в Україні може випасти сніг?