В Украину возвращается холод. В среду, 24 сентября, температура резко упадет в ряде регионов, возможны дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 24 сентября?

Синоптики прогнозируют, что 24 сентября в западных, северных и Винницкой областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до +8...+13. Днем в северных, большинстве западных и центральных областей ожидается всего +11...+16, на остальной территории +19...+24, на крайнем юге и востоке страны до +27.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +13...+15;

Ужгород +19...+21;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +14...+16;

Хмельницкий +12...+14;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +13...+15;

Винница +16...+18;

Одесса +23...+25;

Николаев +24...+26;

Херсон +24...+26;

Симферополь +24...+26;

Кропивницкий +19...+21;

Черкассы +17...+19;

Чернигов +13...+15;

Сумы +14...+16;

Полтава +19...+21;

Днепр +21...+23;

Запорожье +24...+26;

Донецк +25...+27;

Луганск +26...+28;

Харьков +21...+23.

Прогноз погоды на 24 сентября / Карта Укргидрометцентра

