Дожди и резкое похолодание – местами до +12: прогноз погоды на 24 сентября
- 24 сентября в Украине ожидаются дожди в западных, северных и Винницкой областях, температура ночью опустится до +8...+13, днем +11...+27 в зависимости от региона.
- В Киеве и большинстве западных областей температура днем будет +13...+15, тогда как на юге и востоке будет теплее, до +27.
В Украину возвращается холод. В среду, 24 сентября, температура резко упадет в ряде регионов, возможны дожди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 24 сентября?
Синоптики прогнозируют, что 24 сентября в западных, северных и Винницкой областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет опускаться до +8...+13. Днем в северных, большинстве западных и центральных областей ожидается всего +11...+16, на остальной территории +19...+24, на крайнем юге и востоке страны до +27.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +13...+15;
- Ужгород +19...+21;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +14...+16;
- Хмельницкий +12...+14;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Винница +16...+18;
- Одесса +23...+25;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +24...+26;
- Симферополь +24...+26;
- Кропивницкий +19...+21;
- Черкассы +17...+19;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +14...+16;
- Полтава +19...+21;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +24...+26;
- Донецк +25...+27;
- Луганск +26...+28;
- Харьков +21...+23.
Прогноз погоды на 24 сентября / Карта Укргидрометцентра
Когда будут заморозки и снег?
В комментарии 24 Каналу Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии рассказал, что существенное снижение температуры после 24 сентября может привести к выпадению снега и мокрого снега в Карпатах. Кроме того, возможны умеренные осадки в виде дождя.
Также со второй половины недели ожидаются и заморозки. Первые 0...-3 на почве и в воздухе ожидаются уже в эту пятницу, 26 сентября в западных регионах. На выходных заморозки возможны и в восточных областях.
По итогам, температура воздуха на этой неделе снизится на 11 – 14 градусов.