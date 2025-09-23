В Україну повертається холод. У середу, 24 вересня, температура різко впаде у низці регіонів, можливі дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 24 вересня?

Синоптики прогнозують, що 24 вересня у західних, північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до +8…+13. Вдень у північних, більшості західних та центральних областей очікується всього +11…+16, на решті території +19…+24, на крайньому півдні та сході країни до +27.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +13…+15;

Ужгород +19…+21;

Львів +13…+15;

Івано-Франківськ +13…+15;

Тернопіль +13…+15;

Чернівці +14…+16;

Хмельницький +12…+14;

Луцьк +13…+15;

Рівне +13…+15;

Житомир +13…+15;

Вінниця +16…+18;

Одеса +23…+25;

Миколаїв +24…+26;

Херсон +24…+26;

Сімферополь +24…+26;

Кропивницький +19…+21;

Черкаси +17…+19;

Чернігів +13…+15;

Суми +14…+16;

Полтава +19…+21;

Дніпро +21…+23;

Запоріжжя +24…+26;

Донецьк +25…+27;

Луганськ +26…+28;

Харків +21…+23.

Прогноз погоди на 24 вересня / Карта Укргідрометцентру

