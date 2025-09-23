Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 24 вересня?

Синоптики прогнозують, що 24 вересня у західних, північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до +8…+13. Вдень у північних, більшості західних та центральних областей очікується всього +11…+16, на решті території +19…+24, на крайньому півдні та сході країни до +27.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +13…+15;
  • Ужгород +19…+21;
  • Львів +13…+15;
  • Івано-Франківськ +13…+15;
  • Тернопіль +13…+15;
  • Чернівці +14…+16;
  • Хмельницький +12…+14;
  • Луцьк +13…+15;
  • Рівне +13…+15;
  • Житомир +13…+15;
  • Вінниця +16…+18;
  • Одеса +23…+25;
  • Миколаїв +24…+26;
  • Херсон +24…+26;
  • Сімферополь +24…+26;
  • Кропивницький +19…+21;
  • Черкаси +17…+19;
  • Чернігів +13…+15;
  • Суми +14…+16;
  • Полтава +19…+21;
  • Дніпро +21…+23;
  • Запоріжжя +24…+26;
  • Донецьк +25…+27;
  • Луганськ +26…+28;
  • Харків +21…+23.

Прогноз погоди на 24 вересня / Карта Укргідрометцентру

Коли будуть заморозки і сніг?

  • У коментарі 24 Каналу Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології розповів, що суттєве зниження температури після 24 вересня може призвести до випадіння снігу та мокрого снігу у Карпатах. Крім того, можливі помірні опади у вигляді дощу.

  • Також з другої половини тижня очікуються і заморозки. Перші 0…-3 на ґрунті та у повітрі очікуються вже у цю п'ятницю, 26 вересня у західних регіонах. На вихідних заморозки можливі і у східних областях.

  • За підсумками, температура повітря цього тижня знизиться на 11 – 14 градусів.