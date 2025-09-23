Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 24 вересня?
Синоптики прогнозують, що 24 вересня у західних, північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі опускатиметься до +8…+13. Вдень у північних, більшості західних та центральних областей очікується всього +11…+16, на решті території +19…+24, на крайньому півдні та сході країни до +27.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +13…+15;
- Ужгород +19…+21;
- Львів +13…+15;
- Івано-Франківськ +13…+15;
- Тернопіль +13…+15;
- Чернівці +14…+16;
- Хмельницький +12…+14;
- Луцьк +13…+15;
- Рівне +13…+15;
- Житомир +13…+15;
- Вінниця +16…+18;
- Одеса +23…+25;
- Миколаїв +24…+26;
- Херсон +24…+26;
- Сімферополь +24…+26;
- Кропивницький +19…+21;
- Черкаси +17…+19;
- Чернігів +13…+15;
- Суми +14…+16;
- Полтава +19…+21;
- Дніпро +21…+23;
- Запоріжжя +24…+26;
- Донецьк +25…+27;
- Луганськ +26…+28;
- Харків +21…+23.
Коли будуть заморозки і сніг?
У коментарі 24 Каналу Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології розповів, що суттєве зниження температури після 24 вересня може призвести до випадіння снігу та мокрого снігу у Карпатах. Крім того, можливі помірні опади у вигляді дощу.
Також з другої половини тижня очікуються і заморозки. Перші 0…-3 на ґрунті та у повітрі очікуються вже у цю п'ятницю, 26 вересня у західних регіонах. На вихідних заморозки можливі і у східних областях.
За підсумками, температура повітря цього тижня знизиться на 11 – 14 градусів.