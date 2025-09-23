Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 24 сентября?

Синоптики прогнозируют, что 24 сентября в западных, северных и Винницкой областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до +8...+13. Днем в северных, большинстве западных и центральных областей ожидается всего +11...+16, на остальной территории +19...+24, на крайнем юге и востоке страны до +27.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +13...+15;
  • Ужгород +19...+21;
  • Львов +13...+15;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +14...+16;
  • Хмельницкий +12...+14;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Винница +16...+18;
  • Одесса +23...+25;
  • Николаев +24...+26;
  • Херсон +24...+26;
  • Симферополь +24...+26;
  • Кропивницкий +19...+21;
  • Черкассы +17...+19;
  • Чернигов +13...+15;
  • Сумы +14...+16;
  • Полтава +19...+21;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +24...+26;
  • Донецк +25...+27;
  • Луганск +26...+28;
  • Харьков +21...+23.

Прогноз погоды на 24 сентября / Карта Укргидрометцентра

Когда будут заморозки и снег?

  • В комментарии 24 Каналу Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии рассказал, что существенное снижение температуры после 24 сентября может привести к выпадению снега и мокрого снега в Карпатах. Кроме того, возможны умеренные осадки в виде дождя.

  • Также со второй половины недели ожидаются и заморозки. Первые 0...-3 на почве и в воздухе ожидаются уже в эту пятницу, 26 сентября в западных регионах. На выходных заморозки возможны и в восточных областях.

  • По итогам, температура воздуха на этой неделе снизится на 11 – 14 градусов.