Местами грозы, а ночью +8: прогноз погоды на 14 сентября
В Украине понемногу берет свое осень. Поэтому ночи становятся все холоднее, а днем воздух прогревается максимум до +25.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 14 сентября?
Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. На крайнем западе страны днем будет кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в Карпатах местами туман.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, днем в западных областях местами порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура ночью +8...+13 градусов, на Закарпатье и побережье морей +12...+17; днем +20...+25 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и Киевской области
Здесь также будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду.
Температура по области ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25; в Киеве ночью +11...+13, днем +21....+23 градуса.
Погода в областных центрах
- Киев +21...+23
- Ужгород +22...+24
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +20...+22
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +22...+24
- Винница +22...+24
- Одесса +20...+22
- Николаев +22...+24
- Херсон +23...+25
- Симферополь +22...+24
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +22...+24
- Сумы +22...+24
- Полтава +22...+24
- Днепр +22...+24
- Запорожье +23...+25
- Донецк +23...+25
- Луганск +23...+25
- Харьков +23...+25
Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / Укргидрометцентр
Какой погоды ждать дальше?
- Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что сентябрь в целом будет близким к климатической норме – это касается и температуры, и количества осадков.
- В то же время Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС, в интервью 24 Каналу заявила: в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.