13 сентября, 15:49
Местами грозы, а ночью +8: прогноз погоды на 14 сентября

Ирина Чеботникова

В Украине понемногу берет свое осень. Поэтому ночи становятся все холоднее, а днем воздух прогревается максимум до +25.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 14 сентября?

Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. На крайнем западе страны днем будет кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в Карпатах местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, днем в западных областях местами порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура ночью +8...+13 градусов, на Закарпатье и побережье морей +12...+17; днем +20...+25 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области

Здесь также будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25; в Киеве ночью +11...+13, днем +21....+23 градуса.

Погода в областных центрах

  • Киев +21...+23
  • Ужгород +22...+24
  • Львов +22...+24
  • Ивано-Франковск +20...+22
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +22...+24
  • Хмельницкий +20...+22
  • Луцк +22...+24
  • Ровно +22...+24
  • Житомир +22...+24
  • Винница +22...+24
  • Одесса +20...+22
  • Николаев +22...+24
  • Херсон +23...+25
  • Симферополь +22...+24
  • Кропивницкий +22...+24
  • Черкассы +22...+24
  • Чернигов +22...+24
  • Сумы +22...+24
  • Полтава +22...+24
  • Днепр +22...+24
  • Запорожье +23...+25
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +23...+25
  • Харьков +23...+25


Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / Укргидрометцентр

Какой погоды ждать дальше?

  • Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что сентябрь в целом будет близким к климатической норме – это касается и температуры, и количества осадков.
  • В то же время Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС, в интервью 24 Каналу заявила: в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.