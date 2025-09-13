Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Малооблачное небо порадует украинцев: какой будет погода в эти выходные

Какой будет погода в Украине 14 сентября?

Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. На крайнем западе страны днем будет кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в Карпатах местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, днем в западных областях местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью +8...+13 градусов, на Закарпатье и побережье морей +12...+17; днем +20...+25 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области

Здесь также будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25; в Киеве ночью +11...+13, днем +21....+23 градуса.

Погода в областных центрах

Киев +21...+23

Ужгород +22...+24

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +20...+22

Тернополь +22...+24

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +20...+22

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +22...+24

Винница +22...+24

Одесса +20...+22

Николаев +22...+24

Херсон +23...+25

Симферополь +22...+24

Кропивницкий +22...+24

Черкассы +22...+24

Чернигов +22...+24

Сумы +22...+24

Полтава +22...+24

Днепр +22...+24

Запорожье +23...+25

Донецк +23...+25

Луганск +23...+25

Харьков +23...+25



Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / Укргидрометцентр

Какой погоды ждать дальше?