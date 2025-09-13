Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 14 вересня?

Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. На крайньому заході країни вдень буде короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +8...+13 градусів, на Закарпатті та узбережжі морів +12...+17; вдень +20...+25 градусів.

Прогноз погоди в Києві та на Київщині

Тут також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +8...+13 градусів, удень +20...+25; у Києві вночі +11...+13, вдень +21....+23 градуси.

Погода в обласних центрах

Київ +21...+23

Ужгород +22...+24

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +20...+22

Тернопіль +22...+24

Чернівці +22...+24

Хмельницький +20...+22

Луцьк +22...+24

Рівне +22...+24

Житомир +22...+24

Вінниця +22...+24

Одеса +20...+22

Миколаїв +22...+24

Херсон +23...+25

Сімферополь +22...+24

Кропивницький +22...+24

Черкаси +22...+24

Чернігів +22...+24

Суми +22...+24

Полтава +22...+24

Дніпро +22...+24

Запоріжжя +23...+25

Донецьк +23...+25

Луганськ +23...+25

Харків +23...+25



Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / Укргідрометцентр

Якої погоди чекати далі?