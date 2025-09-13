Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Малохмарне небо порадує українців: якою буде погода цими вихідними

Якою буде погода в Україні 14 вересня?

Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. На крайньому заході країни вдень буде короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +8...+13 градусів, на Закарпатті та узбережжі морів +12...+17; вдень +20...+25 градусів.

Прогноз погоди в Києві та на Київщині

Тут також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +8...+13 градусів, удень +20...+25; у Києві вночі +11...+13, вдень +21....+23 градуси.

Погода в обласних центрах

  • Київ +21...+23
  • Ужгород +22...+24
  • Львів +22...+24
  • Івано-Франківськ +20...+22
  • Тернопіль +22...+24
  • Чернівці +22...+24
  • Хмельницький +20...+22
  • Луцьк +22...+24
  • Рівне +22...+24
  • Житомир +22...+24
  • Вінниця +22...+24
  • Одеса +20...+22
  • Миколаїв +22...+24
  • Херсон +23...+25
  • Сімферополь +22...+24
  • Кропивницький +22...+24
  • Черкаси +22...+24
  • Чернігів +22...+24
  • Суми +22...+24
  • Полтава +22...+24
  • Дніпро +22...+24
  • Запоріжжя +23...+25
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +23...+25
  • Харків +23...+25


Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / Укргідрометцентр

Якої погоди чекати далі?

  • Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха говорить, що вересень загалом буде близьким до кліматичної норми – це стосується і температури, і кількості опадів.
  • Водночас Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС, в інтерв'ю 24 Каналу заявила: протягом цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму.