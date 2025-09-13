Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

К теме Метеоролог ответила, будет ли эта осень теплее предыдущих

Какой будет погода в Украине 13 и 14 сентября?

Почти всю Восточную Европу на выходных накроет комфортная погода. В Украине только на Севере и Востоке ожидаются довольно холодные ночи. На крайнем Западе страны небольшие дожди будут лить 14 сентября, местами осадки будут сопровождаться грозами.

На восточном и юго-восточном направлении, а также в западных и южных областях временами может быть порывистый ветер. Ночью и утром прогнозируются туманы, особенно по низинам и вдоль побережья рек и озер.

В субботу, 13 сентября, на Западе Украины существенных осадков не ожидается, ночью и утром местами может быть туман. Ветер будет дуть с разных направлений 3 – 8 метров в секунду. Днем порывы усилятся до 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 9 – 14 градусов тепла, а днем ожидается +19...+24 градусов. На Закарпатье воздух прогреется до 26 градусов тепла.

На Севере 13 сентября ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер – 5 – 10 метров в секунду. В ночное время температура составит 7 – 12 градусов тепла, а днем – 20 – 25 градусов тепла.

У центре страны под влиянием антициклона также не прогнозируются осадки. Ночью и утром местами возможно будет слабый туман. Ветер ожидается с восточного направления силой 3 – 8 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться в пределах +8 – +13 градусов, а днем – от 21 до 26 градусов тепла.

У южных регионах страны и в Крыму синоптик прогнозирует солнечную и теплую погоду без осадков. Ветер с восточного направления будет силой 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12 – 17 градусов тепла, а днем максимальные значения достигнут 23 – 28 градусов тепла.

У восточных областях осадков не предвидится, погода будет малооблачная. Сила ветра будет достигать 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время составит от 4 до 9 градусов тепла, днем – +19...+24 градусов.

В воскресенье, 14 сентября, на Закарпатье и на Львовщине только вечером пройдут небольшие грозовые дожди. Ночью и утром в областях может быть туман. Ветер с юго-восточного направления ожидается силой 7 – 12 метров в секунду. Днем местами порывы могут усилиться до 15 – 20 метров в секунду. Ночью температура будет достигать 9 – 14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +22...+27 градусов.

На Севере сохранится сухая и малооблачная погода. Ветер будет достигать 5 – 10 метров в секунду. Ночью воздух будет иметь температуру 7 – 12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22 – 27 градусов тепла.

У центре в воскресенье осадков не предвидится. Ветер будет дуть с Востока силой 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться в пределах 8 – 13 градусов тепла, днем ожидается +23...+28 градусов.

На Юге Украины, а также в Крыму в этот день будет тепло. Ветер восточный, 7 – 12 метров в секунду. В Крыму и Приазовье могут быть порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха прогнозируется в пределах 12 – 17 градусов тепла ночью и от 22 до 27 градусов тепла днем.

На Востоке 13 сентября без осадков, ветер восточный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут показывать 6 – 11 градусов тепла, а днем – +23...+28 градусов.