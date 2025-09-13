Місцями грози, а вночі +8: прогноз погоди на 14 вересня
В Україні потроху бере своє осінь. Тож ночі стають дедалі холоднішими, а вдень повітря прогрівається максимум до +25.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 14 вересня?
Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. На крайньому заході країни вдень буде короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.
Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +8...+13 градусів, на Закарпатті та узбережжі морів +12...+17; вдень +20...+25 градусів.
Прогноз погоди в Києві та на Київщині
Тут також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі +8...+13 градусів, удень +20...+25; у Києві вночі +11...+13, вдень +21....+23 градуси.
Погода в обласних центрах
- Київ +21...+23
- Ужгород +22...+24
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +20...+22
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +22...+24
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +22...+24
- Рівне +22...+24
- Житомир +22...+24
- Вінниця +22...+24
- Одеса +20...+22
- Миколаїв +22...+24
- Херсон +23...+25
- Сімферополь +22...+24
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +22...+24
- Чернігів +22...+24
- Суми +22...+24
- Полтава +22...+24
- Дніпро +22...+24
- Запоріжжя +23...+25
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +23...+25
- Харків +23...+25
Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / Укргідрометцентр
Якої погоди чекати далі?
- Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха говорить, що вересень загалом буде близьким до кліматичної норми – це стосується і температури, і кількості опадів.
- Водночас Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС, в інтерв'ю 24 Каналу заявила: протягом цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму.