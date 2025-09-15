В Украине во вторник, 16 сентября, ожидается переменная облачность. Осадки прогнозируют лишь в нескольких регионах.

Какой будет погода в Украине 16 сентября?

Во вторник, 16 сентября, будет без осадков, только в западных и Житомирской областях днем прогнозируют кратковременный дождь.

Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области местами будет туман. Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью от 8 до 13 градусов тепла, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до +16 градусов; днем от +22 до +27, в западных областях 16 – 21 градуса тепла.

Погода в областных центрах

Киев +23...+25

Ужгород +18...+20

Львов +17...+19

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +17...+19

Черновцы +19...+21

Хмельницкий +19...+21

Луцк +19...+21

Ровно +17...+19

Житомир +21...+23

Винница +22...+24

Одесса +23...+25

Николаев +24...+26

Херсон +24...+26

Симферополь +22...+24

Кропивницкий +24...+26

Черкассы +24...+26

Чернигов +24...+26

Сумы +24...+26

Полтава +22...+24

Днепр +24...+26

Запорожье +22...+24

Донецк +23...+25

Луганск +22...+24

Харьков +24...+26



Погода на 16 сентября / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине на следующие дни