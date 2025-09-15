Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 16 сентября?

Во вторник, 16 сентября, будет без осадков, только в западных и Житомирской областях днем прогнозируют кратковременный дождь.

Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области местами будет туман. Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью от 8 до 13 градусов тепла, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до +16 градусов; днем от +22 до +27, в западных областях 16 – 21 градуса тепла.

Погода в областных центрах

  • Киев +23...+25
  • Ужгород +18...+20
  • Львов +17...+19
  • Ивано-Франковск +19...+21
  • Тернополь +17...+19
  • Черновцы +19...+21
  • Хмельницкий +19...+21
  • Луцк +19...+21
  • Ровно +17...+19
  • Житомир +21...+23
  • Винница +22...+24
  • Одесса +23...+25
  • Николаев +24...+26
  • Херсон +24...+26
  • Симферополь +22...+24
  • Кропивницкий +24...+26
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +24...+26
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +22...+24
  • Днепр +24...+26
  • Запорожье +22...+24
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +22...+24
  • Харьков +24...+26


Погода на 16 сентября / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине на следующие дни

  • В среду, 17 сентября, на Западе ожидается неустойчивая и дождливая погода, днем осадки распространятся также на Одесскую, Киевскую и Черниговскую области.
  • В четверг, 18 сентября, активизируется циклон над Черным морем и Крымом, поэтому следует ожидать неустойчивую и дождливую погоду в южных и центральных областях Украины, а также местами в северных регионах.
  • В целом на этой неделе на территории Украины преимущественно будет господствовать антициклон. Осадки будут, но преимущественно на Западе и Юге Украины. Теплее всего будет в южный и юго-восточных регионах.