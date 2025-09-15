Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 16 сентября?
Во вторник, 16 сентября, будет без осадков, только в западных и Житомирской областях днем прогнозируют кратковременный дождь.
Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области местами будет туман. Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью от 8 до 13 градусов тепла, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до +16 градусов; днем от +22 до +27, в западных областях 16 – 21 градуса тепла.
Погода в областных центрах
- Киев +23...+25
- Ужгород +18...+20
- Львов +17...+19
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +17...+19
- Черновцы +19...+21
- Хмельницкий +19...+21
- Луцк +19...+21
- Ровно +17...+19
- Житомир +21...+23
- Винница +22...+24
- Одесса +23...+25
- Николаев +24...+26
- Херсон +24...+26
- Симферополь +22...+24
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +24...+26
- Сумы +24...+26
- Полтава +22...+24
- Днепр +24...+26
- Запорожье +22...+24
- Донецк +23...+25
- Луганск +22...+24
- Харьков +24...+26
Погода на 16 сентября / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине на следующие дни
- В среду, 17 сентября, на Западе ожидается неустойчивая и дождливая погода, днем осадки распространятся также на Одесскую, Киевскую и Черниговскую области.
- В четверг, 18 сентября, активизируется циклон над Черным морем и Крымом, поэтому следует ожидать неустойчивую и дождливую погоду в южных и центральных областях Украины, а также местами в северных регионах.
- В целом на этой неделе на территории Украины преимущественно будет господствовать антициклон. Осадки будут, но преимущественно на Западе и Юге Украины. Теплее всего будет в южный и юго-восточных регионах.