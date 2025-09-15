Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Ще більше спеки: метеорологиня дала прогноз, якою буде погода до 2030 року
Якою буде погода в Україні 16 вересня?
У вівторок, 16 вересня, буде без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень прогнозують короткочасний дощ.
Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині місцями буде туман. Вітер очікується переважно південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +16 градусів; вдень від +22 до +27, у західних областях 16 – 21 градуси тепла.
Погода в обласних центрах
- Київ +23...+25
- Ужгород +18...+20
- Львів +17...+19
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +17...+19
- Чернівці +19...+21
- Хмельницький +19...+21
- Луцьк +19...+21
- Рівне +17...+19
- Житомир +21...+23
- Вінниця +22...+24
- Одеса +23...+25
- Миколаїв +24...+26
- Херсон +24...+26
- Сімферополь +22...+24
- Кропивницький +24...+26
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +24...+26
- Суми +24...+26
- Полтава +22...+24
- Дніпро +24...+26
- Запоріжжя +22...+24
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +22...+24
- Харків +24...+26
Погода на 16 вересня / Карта Укргідрометцентру
Дивіться також Чи стане 2025 рік найспекотнішим в історії: метеорологиня здивувала прогнозом
Погода в Україні на наступні дні
- У середу, 17 вересня, на Заході очікується нестійка та дощова погода, вдень опади поширяться також на Одеську, Київську та Чернігівську області.
- У четвер, 18 вересня, активізується циклон над Чорним морем та Кримом, тож слід чекати нестійку та дощову погоду у південних і центральних областях України, а також місцями у північних регіонах.
- Загалом цього тижня на території України переважно пануватиме антициклон. Опади будуть, але переважно на Заході та Півдні України. Найтепліше буде у південний та південно-східних регіонах.