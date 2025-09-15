Укр Рус
Новини України Мінлива хмарність, туман та дощі в декількох регіонах: прогноз погоди на 16 вересня
15 вересня, 15:03
2

Мінлива хмарність, туман та дощі в декількох регіонах: прогноз погоди на 16 вересня

Ірина Марціяш

В Україні у вівторок, 16 вересня, очікується мінлива хмарність. Опади прогнозують лише в декількох регіонах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 16 вересня?

У вівторок, 16 вересня, буде без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень прогнозують короткочасний дощ.

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині місцями буде туман. Вітер очікується переважно південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +16 градусів; вдень від +22 до +27, у західних областях 16 – 21 градуси тепла.

Погода в обласних центрах

  • Київ +23...+25
  • Ужгород +18...+20
  • Львів +17...+19
  • Івано-Франківськ +19...+21
  • Тернопіль +17...+19
  • Чернівці +19...+21
  • Хмельницький +19...+21
  • Луцьк +19...+21
  • Рівне +17...+19
  • Житомир +21...+23
  • Вінниця +22...+24
  • Одеса +23...+25
  • Миколаїв +24...+26
  • Херсон +24...+26
  • Сімферополь +22...+24
  • Кропивницький +24...+26
  • Черкаси +24...+26
  • Чернігів +24...+26
  • Суми +24...+26
  • Полтава +22...+24
  • Дніпро +24...+26
  • Запоріжжя +22...+24
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +22...+24
  • Харків +24...+26


Погода на 16 вересня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні на наступні дні

  • У середу, 17 вересня, на Заході очікується нестійка та дощова погода, вдень опади поширяться також на Одеську, Київську та Чернігівську області.
  • У четвер, 18 вересня, активізується циклон над Чорним морем та Кримом, тож слід чекати нестійку та дощову погоду у південних і центральних областях України, а також місцями у північних регіонах.
  • Загалом цього тижня на території України переважно пануватиме антициклон. Опади будуть, але переважно на Заході та Півдні України. Найтепліше буде у південний та південно-східних регіонах.