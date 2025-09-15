В Україні у вівторок, 16 вересня, очікується мінлива хмарність. Опади прогнозують лише в декількох регіонах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 16 вересня?

У вівторок, 16 вересня, буде без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень прогнозують короткочасний дощ.

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині місцями буде туман. Вітер очікується переважно південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +16 градусів; вдень від +22 до +27, у західних областях 16 – 21 градуси тепла.

Погода в обласних центрах

Київ +23...+25

Ужгород +18...+20

Львів +17...+19

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +17...+19

Чернівці +19...+21

Хмельницький +19...+21

Луцьк +19...+21

Рівне +17...+19

Житомир +21...+23

Вінниця +22...+24

Одеса +23...+25

Миколаїв +24...+26

Херсон +24...+26

Сімферополь +22...+24

Кропивницький +24...+26

Черкаси +24...+26

Чернігів +24...+26

Суми +24...+26

Полтава +22...+24

Дніпро +24...+26

Запоріжжя +22...+24

Донецьк +23...+25

Луганськ +22...+24

Харків +24...+26



Погода на 16 вересня / Карта Укргідрометцентру

