Укр Рус
24 Канал Новости Украины На большинстве территории – без осадков, но ночью заморозки: прогноз погоды на 21 октября
20 октября, 16:09
3

На большинстве территории – без осадков, но ночью заморозки: прогноз погоды на 21 октября

Дарья Смородская

Во вторник, 21 октября, в Украине будет облачная погда, местами –с дождем. Ночью заморозки накроют часть территории страны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Резкое похолодание, заморозки и порывы ветра накроют часть Украины

Какая погода будет 21 октября?

Синоптики прогнозируют, что во вторник, 21 октября, среди облаков иногда будет появляться солнце. Осадки будут лишь в нескольких областях Левобережья: в Харьковской, Донецкой и Луганской. Там может пройти небольшой дождь, но на остальной территории будет сухо.

Ветер силой 5 – 10 метров в секунду будет дуть с северо-западного направления, на Западе – с переходом на юго-восточный.

Ночью температура воздуха будет достигать от 1 до 6 градусов тепла. В западных регионах, а также Винницкой и Житомирской областях прогнозируются заморозки в воздухе 0 – 5 градусов мороза. Днем будет +8 – +13 градусов тепла, на Востоке и Северо-Востоке ожидается 5 – 10 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +9...+11;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +11...+13;
  • Тернополь +11...+13;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +8...+10;
  • Винница +8...+10;
  • Одесса +11...+13;
  • Николаев +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Симферополь +12...+14;
  • Кропивницкий +10...+12;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +9...+11;
  • Сумы +7...+9;
  • Полтава +8...+10;
  • Днепр +9...+11;
  • Запорожье +10...+12;
  • Донецк +7...+9;
  • Луганск +7...+9;
  • Харьков +7...+9.


Прогноз погоды в Украине на 21 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода до конца октября?

  • В начале недели в Украине ожидаются дожди и снижение температуры, в частности в западных областях. В последние дни погода будет неустойчивая с осадками, местами возможны грозы и туманы.

  • С 24 октября в Украину может прийти бабье лето. Потепление постепенно может прийти в большинство регионов.

  • На высокогорье Карпат на днях было сильное похолодание до 7 градусов мороза. Вершины гор были покрыты густым снегом.