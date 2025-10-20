На большинстве территории – без осадков, но ночью заморозки: прогноз погоды на 21 октября
Во вторник, 21 октября, в Украине будет облачная погда, местами –с дождем. Ночью заморозки накроют часть территории страны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какая погода будет 21 октября?
Синоптики прогнозируют, что во вторник, 21 октября, среди облаков иногда будет появляться солнце. Осадки будут лишь в нескольких областях Левобережья: в Харьковской, Донецкой и Луганской. Там может пройти небольшой дождь, но на остальной территории будет сухо.
Ветер силой 5 – 10 метров в секунду будет дуть с северо-западного направления, на Западе – с переходом на юго-восточный.
Ночью температура воздуха будет достигать от 1 до 6 градусов тепла. В западных регионах, а также Винницкой и Житомирской областях прогнозируются заморозки в воздухе 0 – 5 градусов мороза. Днем будет +8 – +13 градусов тепла, на Востоке и Северо-Востоке ожидается 5 – 10 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +11...+13;
- Тернополь +11...+13;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +8...+10;
- Винница +8...+10;
- Одесса +11...+13;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +9...+11;
- Сумы +7...+9;
- Полтава +8...+10;
- Днепр +9...+11;
- Запорожье +10...+12;
- Донецк +7...+9;
- Луганск +7...+9;
- Харьков +7...+9.
Прогноз погоды в Украине на 21 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода до конца октября?
В начале недели в Украине ожидаются дожди и снижение температуры, в частности в западных областях. В последние дни погода будет неустойчивая с осадками, местами возможны грозы и туманы.
С 24 октября в Украину может прийти бабье лето. Потепление постепенно может прийти в большинство регионов.
На высокогорье Карпат на днях было сильное похолодание до 7 градусов мороза. Вершины гор были покрыты густым снегом.