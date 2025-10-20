Укр Рус
На більшості території – без опадів, але вночі заморозки: прогноз погоди на 21 жовтня
20 жовтня, 16:09
3

На більшості території – без опадів, але вночі заморозки: прогноз погоди на 21 жовтня

Дар'я Смородська

У вівторок, 21 жовтня, в Україні буде хмарна погда, місцями – з дощем. Вночі заморозки накриють частину території країни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде 21 жовтня?

Синоптики прогнозують, що у вівторок, 21 жовтня, серед хмар іноді з'являтиметься сонце. Опади будуть лише в кількох областях Лівобережжя: у Харківській, Донецькій та Луганській. Там може пройти невеликий дощ, але на решті території буде сухо.

Вітер силою 5 – 10 метрів за секунду дутиме з північно-західного напрямку, на Заході – з переходом на південно-східний.

Уночі температура повітря сягатиме від 1 до 6 градусів тепла. У західних регіонах, а також Вінницькій та Житомирській областях прогнозуються заморозки в повітрі 0 – 5 градусів морозу. Вдень буде +8 – +13 градусів тепла, на Сході та Північному Сході очікується 5 – 10 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +9...+11;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +11...+13;
  • Івано-Франківськ +11...+13;
  • Тернопіль +11...+13;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +8...+10;
  • Вінниця +8...+10;
  • Одеса +11...+13;
  • Миколаїв +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Сімферополь +12...+14;
  • Кропивницький +10...+12;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +9...+11;
  • Суми +7...+9;
  • Полтава +8...+10;
  • Дніпро +9...+11;
  • Запоріжжя +10...+12;
  • Донецьк +7...+9;
  • Луганськ +7...+9;
  • Харків +7...+9.


Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода до кінця жовтня?

  • На початку тижня в Україні очікуються дощі та зниження температури, зокрема в західних областях. В останні дні погода буде нестійка з опадами, місцями можливі грози та тумани.

  • Із 24 жовтня в Україну може прийти бабине літо. Потепління поступово може прийти в більшість регіонів.

  • На високогір'ї Карпат днями було сильне похолодання до 7 градусів морозу. Вершини гір були вкриті густим снігом.