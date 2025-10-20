На більшості території – без опадів, але вночі заморозки: прогноз погоди на 21 жовтня
У вівторок, 21 жовтня, в Україні буде хмарна погда, місцями – з дощем. Вночі заморозки накриють частину території країни.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
До теми Різке похолодання, заморозки та пориви вітру накриють частину України
Яка погода буде 21 жовтня?
Синоптики прогнозують, що у вівторок, 21 жовтня, серед хмар іноді з'являтиметься сонце. Опади будуть лише в кількох областях Лівобережжя: у Харківській, Донецькій та Луганській. Там може пройти невеликий дощ, але на решті території буде сухо.
Вітер силою 5 – 10 метрів за секунду дутиме з північно-західного напрямку, на Заході – з переходом на південно-східний.
Уночі температура повітря сягатиме від 1 до 6 градусів тепла. У західних регіонах, а також Вінницькій та Житомирській областях прогнозуються заморозки в повітрі 0 – 5 градусів морозу. Вдень буде +8 – +13 градусів тепла, на Сході та Північному Сході очікується 5 – 10 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +11...+13;
- Тернопіль +11...+13;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +8...+10;
- Вінниця +8...+10;
- Одеса +11...+13;
- Миколаїв +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +12...+14;
- Кропивницький +10...+12;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +9...+11;
- Суми +7...+9;
- Полтава +8...+10;
- Дніпро +9...+11;
- Запоріжжя +10...+12;
- Донецьк +7...+9;
- Луганськ +7...+9;
- Харків +7...+9.
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода до кінця жовтня?
На початку тижня в Україні очікуються дощі та зниження температури, зокрема в західних областях. В останні дні погода буде нестійка з опадами, місцями можливі грози та тумани.
Із 24 жовтня в Україну може прийти бабине літо. Потепління поступово може прийти в більшість регіонів.
На високогір'ї Карпат днями було сильне похолодання до 7 градусів морозу. Вершини гір були вкриті густим снігом.