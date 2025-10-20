У вівторок, 21 жовтня, в Україні буде хмарна погда, місцями – з дощем. Вночі заморозки накриють частину території країни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Різке похолодання, заморозки та пориви вітру накриють частину України

Яка погода буде 21 жовтня?

Синоптики прогнозують, що у вівторок, 21 жовтня, серед хмар іноді з'являтиметься сонце. Опади будуть лише в кількох областях Лівобережжя: у Харківській, Донецькій та Луганській. Там може пройти невеликий дощ, але на решті території буде сухо.

Вітер силою 5 – 10 метрів за секунду дутиме з північно-західного напрямку, на Заході – з переходом на південно-східний.

Уночі температура повітря сягатиме від 1 до 6 градусів тепла. У західних регіонах, а також Вінницькій та Житомирській областях прогнозуються заморозки в повітрі 0 – 5 градусів морозу. Вдень буде +8 – +13 градусів тепла, на Сході та Північному Сході очікується 5 – 10 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +11...+13;

Тернопіль +11...+13;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +10...+12;

Рівне +10...+12;

Житомир +8...+10;

Вінниця +8...+10;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +11...+13;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +9...+11;

Суми +7...+9;

Полтава +8...+10;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +10...+12;

Донецьк +7...+9;

Луганськ +7...+9;

Харків +7...+9.



Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода до кінця жовтня?