22 сентября, 16:52
Последнее тепло перед осенней прохладой: прогноз погоды в Украине 23 сентября

Дарья Смородская

Погода в Украине во вторник, 23 сентября, будет теплой и сухой. Сентябрь до сих пор радует "бабьим летом".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 23 сентября?

В Украине прогнозируется переменная облачность в течение всего дня. Осадков на территории не ожидается, днем кратковременный дождь может быть лишь на крайнем Западе.

В этот день ветер будет дуть с юго-западного направления силой 5 – 10 метров в секунду, а в западных областях направление будет меняться на северо-западное.

Синоптики прогнозируют ночную температуру воздуха на уровне 10 – 15 градусов тепла. Днем ожидается от 22 до 27 градусов тепла. На Волыни, Ровенской и Львовской области воздух прогреется от +16 до +21 градусов.

Какой будет температура воздуха в областных центрах?

  • Киев +24...+26;
  • Ужгород +24...+26;
  • Львов +18...+20;
  • Ивано-Франковск +24...+26;
  • Тернополь +24...+26;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +18...+20;
  • Ровно +18...+20;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +24...+26;
  • Николаев +25...+27;
  • Херсон +25...+27;
  • Симферополь +24...+26;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +24...+26;
  • Сумы +24...+26;
  • Полтава +24...+26;
  • Днепр +24...+26;
  • Запорожье +24...+26;
  • Донецк +26...+28;
  • Луганск +27...+29;
  • Харьков +24...+26.


Прогноз погоды на 23 сентября / Карта Укргидрометцентра

Когда будет похолодание и снег?

  • Синоптики прогнозируют, что тепло в Украине продлится до 24 сентября. В некоторых областях температура днем будет подниматься до +30 градусов. Однако уже с 25 сентября территорию накроет холодный воздух, что повлечет за собой изменение погоды. В Карпатах возможно будет идти снег.

  • В горах вскоре будет существенное снижение ночной и дневной температуры, ожидается выпадение умеренных осадков в виде дождя.

  • На этой неделе возможно ночное снижение температуры до +2...+7 градусов. В течение 24 – 25 сентября днем похолодает до 11 – 16 градусов тепла, на юге и Закарпатье температура воздуха будет достигать +14 – +19 градусов.