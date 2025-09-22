Погода в Украине во вторник, 23 сентября, будет теплой и сухой. Сентябрь до сих пор радует "бабьим летом".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 23 сентября?

В Украине прогнозируется переменная облачность в течение всего дня. Осадков на территории не ожидается, днем кратковременный дождь может быть лишь на крайнем Западе.

В этот день ветер будет дуть с юго-западного направления силой 5 – 10 метров в секунду, а в западных областях направление будет меняться на северо-западное.

Синоптики прогнозируют ночную температуру воздуха на уровне 10 – 15 градусов тепла. Днем ожидается от 22 до 27 градусов тепла. На Волыни, Ровенской и Львовской области воздух прогреется от +16 до +21 градусов.

Какой будет температура воздуха в областных центрах?

Киев +24...+26;

Ужгород +24...+26;

Львов +18...+20;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +18...+20;

Ровно +18...+20;

Житомир +23...+25;

Винница +24...+26;

Одесса +24...+26;

Николаев +25...+27;

Херсон +25...+27;

Симферополь +24...+26;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +24...+26;

Сумы +24...+26;

Полтава +24...+26;

Днепр +24...+26;

Запорожье +24...+26;

Донецк +26...+28;

Луганск +27...+29;

Харьков +24...+26.



Прогноз погоды на 23 сентября / Карта Укргидрометцентра

