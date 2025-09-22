Последнее тепло перед осенней прохладой: прогноз погоды в Украине 23 сентября
Погода в Украине во вторник, 23 сентября, будет теплой и сухой. Сентябрь до сих пор радует "бабьим летом".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 23 сентября?
В Украине прогнозируется переменная облачность в течение всего дня. Осадков на территории не ожидается, днем кратковременный дождь может быть лишь на крайнем Западе.
В этот день ветер будет дуть с юго-западного направления силой 5 – 10 метров в секунду, а в западных областях направление будет меняться на северо-западное.
Синоптики прогнозируют ночную температуру воздуха на уровне 10 – 15 градусов тепла. Днем ожидается от 22 до 27 градусов тепла. На Волыни, Ровенской и Львовской области воздух прогреется от +16 до +21 градусов.
Какой будет температура воздуха в областных центрах?
- Киев +24...+26;
- Ужгород +24...+26;
- Львов +18...+20;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +18...+20;
- Ровно +18...+20;
- Житомир +23...+25;
- Винница +24...+26;
- Одесса +24...+26;
- Николаев +25...+27;
- Херсон +25...+27;
- Симферополь +24...+26;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +24...+26;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +24...+26;
- Донецк +26...+28;
- Луганск +27...+29;
- Харьков +24...+26.
Прогноз погоды на 23 сентября / Карта Укргидрометцентра
Когда будет похолодание и снег?
Синоптики прогнозируют, что тепло в Украине продлится до 24 сентября. В некоторых областях температура днем будет подниматься до +30 градусов. Однако уже с 25 сентября территорию накроет холодный воздух, что повлечет за собой изменение погоды. В Карпатах возможно будет идти снег.
В горах вскоре будет существенное снижение ночной и дневной температуры, ожидается выпадение умеренных осадков в виде дождя.
На этой неделе возможно ночное снижение температуры до +2...+7 градусов. В течение 24 – 25 сентября днем похолодает до 11 – 16 градусов тепла, на юге и Закарпатье температура воздуха будет достигать +14 – +19 градусов.