Погода в Україні у вівторок, 23 вересня, буде теплою та сухою. Вересень досі радує "бабиним літом".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Холод, дощі й заморозки – але з другої половини тижня: прогноз погоди на 7 днів

Якою буде погода в Україні 23 вересня?

В Україні прогнозується мінлива хмарність протягом усього дня. Опадів на території не очікується, вдень короткочасний дощ може бути лише на крайньому Заході.

Цього дня вітер дутиме з південно-західного напрямку силою 5 – 10 метрів за секунду, а в західних областях напрямок змінюватиметься на північно-західний.

Синоптики прогнозують нічну температуру повітря на рівні 10 – 15 градусів тепла. Вдень очікується від 22 до 27 градусів тепла. На Волині, Рівненщині та Львівщині повітря прогріється від +16 до +21 градусів.

Якою буде температура повітря в обласних центрах?

Київ +24…+26;

Ужгород +24…+26;

Львів +18…+20;

Івано-Франківськ +24…+26;

Тернопіль +24…+26;

Чернівці +24…+26;

Хмельницький +24…+26;

Луцьк +18…+20;

Рівне +18…+20;

Житомир +23…+25;

Вінниця +24…+26;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +25…+27;

Херсон +25…+27;

Сімферополь +24…+26;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +24…+26;

Чернігів +24…+26;

Суми +24…+26;

Полтава +24…+26;

Дніпро +24…+26;

Запоріжжя +24…+26;

Донецьк +26…+28;

Луганськ +27…+29;

Харків +24…+26.



Прогноз погоди на 23 вересня / Карта Укргідрометцентру

Коли буде похолодання та сніг?