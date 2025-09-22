Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 23 вересня?

В Україні прогнозується мінлива хмарність протягом усього дня. Опадів на території не очікується, вдень короткочасний дощ може бути лише на крайньому Заході.

Цього дня вітер дутиме з південно-західного напрямку силою 5 – 10 метрів за секунду, а в західних областях напрямок змінюватиметься на північно-західний.

Синоптики прогнозують нічну температуру повітря на рівні 10 – 15 градусів тепла. Вдень очікується від 22 до 27 градусів тепла. На Волині, Рівненщині та Львівщині повітря прогріється від +16 до +21 градусів.

Якою буде температура повітря в обласних центрах?

  • Київ +24…+26;
  • Ужгород +24…+26;
  • Львів +18…+20;
  • Івано-Франківськ +24…+26;
  • Тернопіль +24…+26;
  • Чернівці +24…+26;
  • Хмельницький +24…+26;
  • Луцьк +18…+20;
  • Рівне +18…+20;
  • Житомир +23…+25;
  • Вінниця +24…+26;
  • Одеса +24…+26;
  • Миколаїв +25…+27;
  • Херсон +25…+27;
  • Сімферополь +24…+26;
  • Кропивницький +25…+27;
  • Черкаси +24…+26;
  • Чернігів +24…+26;
  • Суми +24…+26;
  • Полтава +24…+26;
  • Дніпро +24…+26;
  • Запоріжжя +24…+26;
  • Донецьк +26…+28;
  • Луганськ +27…+29;
  • Харків +24…+26.

Погода в Україні 23 вересня
Прогноз погоди на 23 вересня / Карта Укргідрометцентру

Коли буде похолодання та сніг?

  • Синоптики прогнозують, що тепло в Україні триватиме до 24 вересня. В деяких областях температура вдень підійматиметься до +30 градусів. Однак вже з 25 вересня територію накриє холодне повітря, що спричинить зміну погоди. У Карпатах можливо сніжитиме.

  • У горах невдовзі буде суттєве зниження нічної та денної температури, очікується випадіння помірних опадів у вигляді дощу.

  • Цього тижня можливе нічне зниження температури до +2…+7 градусів. Упродовж 24 – 25 вересня вдень похолодає до 11 – 16 градусів тепла, на півдні та Закарпатті температура повітря сягатиме +14 – +19 градусів.