Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 23 вересня?
В Україні прогнозується мінлива хмарність протягом усього дня. Опадів на території не очікується, вдень короткочасний дощ може бути лише на крайньому Заході.
Цього дня вітер дутиме з південно-західного напрямку силою 5 – 10 метрів за секунду, а в західних областях напрямок змінюватиметься на північно-західний.
Синоптики прогнозують нічну температуру повітря на рівні 10 – 15 градусів тепла. Вдень очікується від 22 до 27 градусів тепла. На Волині, Рівненщині та Львівщині повітря прогріється від +16 до +21 градусів.
Якою буде температура повітря в обласних центрах?
- Київ +24…+26;
- Ужгород +24…+26;
- Львів +18…+20;
- Івано-Франківськ +24…+26;
- Тернопіль +24…+26;
- Чернівці +24…+26;
- Хмельницький +24…+26;
- Луцьк +18…+20;
- Рівне +18…+20;
- Житомир +23…+25;
- Вінниця +24…+26;
- Одеса +24…+26;
- Миколаїв +25…+27;
- Херсон +25…+27;
- Сімферополь +24…+26;
- Кропивницький +25…+27;
- Черкаси +24…+26;
- Чернігів +24…+26;
- Суми +24…+26;
- Полтава +24…+26;
- Дніпро +24…+26;
- Запоріжжя +24…+26;
- Донецьк +26…+28;
- Луганськ +27…+29;
- Харків +24…+26.
Прогноз погоди на 23 вересня / Карта Укргідрометцентру
Коли буде похолодання та сніг?
Синоптики прогнозують, що тепло в Україні триватиме до 24 вересня. В деяких областях температура вдень підійматиметься до +30 градусів. Однак вже з 25 вересня територію накриє холодне повітря, що спричинить зміну погоди. У Карпатах можливо сніжитиме.
У горах невдовзі буде суттєве зниження нічної та денної температури, очікується випадіння помірних опадів у вигляді дощу.
Цього тижня можливе нічне зниження температури до +2…+7 градусів. Упродовж 24 – 25 вересня вдень похолодає до 11 – 16 градусів тепла, на півдні та Закарпатті температура повітря сягатиме +14 – +19 градусів.