Жарко и без осадков: прогноз погоды в Украине 29 августа
В пятницу, 29 августа, погода в Украине обещает быть теплой. Столбики термометра во многих областях будут показывать около 30 градусов тепла.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 29 августа?
В пятницу ожидается небольшая облачность, но синоптики отмечают, что осадков в этот день не будет. В последние дни календарного лета солнце будет часто показываться на небе.
Ветер будет дуть преимущественно с южного направления 7 – 12 метров в секунду. Сильных шквалов не прогнозируется.
Ночью температура воздуха будет достигать 11 – 16 градусов тепла. На Северо-Востоке и Востоке страны ночь будет несколько прохладнее – +7...+12. Днем воздух прогреется до 26 – 31 градусов тепла. В Карпатах в этот день будет +3...+8 градусов ночью и от 18 до 23 градусов тепла днем.
Температура в областных центрах
- Киев +27...+29;
- Ужгород +28...+30;
- Львов +29...+31;
- Ивано-Франковск +28...+30;
- Тернополь +27...+29;
- Черновцы +28...+30;
- Хмельницкий +27...+29;
- Луцк +28...+30;
- Ровно +28...+30;
- Житомир +28...+30;
- Винница +28...+30;
- Одесса +29...+31;
- Николаев +29...+31;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +29...+31;
- Кропивницкий +28...+30;
- Черкассы +28...+30;
- Чернигов +28...+30;
- Сумы +26...+28;
- Полтава +27...+29;
- Днепр +28...+30;
- Запорожье +29...+31;
- Донецк +27...+29;
- Луганск +26...+28;
- Харьков +28...+30.
Погода в Украине 29 августа / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в последние дни августа?
- В конце августа в Украине снова будет потепление. Часть областей даже может накрыть сильная жара. Теплую погоду в последние дни недели спровоцирует жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции. По прогнозам синоптиков самая высокая температура будет на Юге и на Закарпатье.
- Жара также может быть и в понедельник, 1 сентября. Осень начнется с теплого дня. В западных и северных областях ночью прогнозируется +16...+18, а днем +24...+28 градусов. На остальной территории днем температура может прогреться до 32 градусов тепла. Однако дожди в этот день ожидаются на Закарпатье, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Буковине и Одесской области.