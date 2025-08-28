В пятницу, 29 августа, погода в Украине обещает быть теплой. Столбики термометра во многих областях будут показывать около 30 градусов тепла.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 29 августа?

В пятницу ожидается небольшая облачность, но синоптики отмечают, что осадков в этот день не будет. В последние дни календарного лета солнце будет часто показываться на небе.

Ветер будет дуть преимущественно с южного направления 7 – 12 метров в секунду. Сильных шквалов не прогнозируется.

Ночью температура воздуха будет достигать 11 – 16 градусов тепла. На Северо-Востоке и Востоке страны ночь будет несколько прохладнее – +7...+12. Днем воздух прогреется до 26 – 31 градусов тепла. В Карпатах в этот день будет +3...+8 градусов ночью и от 18 до 23 градусов тепла днем.

Температура в областных центрах

Киев +27...+29;

Ужгород +28...+30;

Львов +29...+31;

Ивано-Франковск +28...+30;

Тернополь +27...+29;

Черновцы +28...+30;

Хмельницкий +27...+29;

Луцк +28...+30;

Ровно +28...+30;

Житомир +28...+30;

Винница +28...+30;

Одесса +29...+31;

Николаев +29...+31;

Херсон +29...+31;

Симферополь +29...+31;

Кропивницкий +28...+30;

Черкассы +28...+30;

Чернигов +28...+30;

Сумы +26...+28;

Полтава +27...+29;

Днепр +28...+30;

Запорожье +29...+31;

Донецк +27...+29;

Луганск +26...+28;

Харьков +28...+30.



Погода в Украине 29 августа / Карта Укргидрометцентра

