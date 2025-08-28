Укр Рус
Жарко и без осадков: прогноз погоды в Украине 29 августа
28 августа, 15:59
Жарко и без осадков: прогноз погоды в Украине 29 августа

Дарья Смородская

В пятницу, 29 августа, погода в Украине обещает быть теплой. Столбики термометра во многих областях будут показывать около 30 градусов тепла.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 29 августа?

В пятницу ожидается небольшая облачность, но синоптики отмечают, что осадков в этот день не будет. В последние дни календарного лета солнце будет часто показываться на небе.

Ветер будет дуть преимущественно с южного направления 7 – 12 метров в секунду. Сильных шквалов не прогнозируется.

Ночью температура воздуха будет достигать 11 – 16 градусов тепла. На Северо-Востоке и Востоке страны ночь будет несколько прохладнее – +7...+12. Днем воздух прогреется до 26 – 31 градусов тепла. В Карпатах в этот день будет +3...+8 градусов ночью и от 18 до 23 градусов тепла днем.

Температура в областных центрах

  • Киев +27...+29;
  • Ужгород +28...+30;
  • Львов +29...+31;
  • Ивано-Франковск +28...+30;
  • Тернополь +27...+29;
  • Черновцы +28...+30;
  • Хмельницкий +27...+29;
  • Луцк +28...+30;
  • Ровно +28...+30;
  • Житомир +28...+30;
  • Винница +28...+30;
  • Одесса +29...+31;
  • Николаев +29...+31;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +29...+31;
  • Кропивницкий +28...+30;
  • Черкассы +28...+30;
  • Чернигов +28...+30;
  • Сумы +26...+28;
  • Полтава +27...+29;
  • Днепр +28...+30;
  • Запорожье +29...+31;
  • Донецк +27...+29;
  • Луганск +26...+28;
  • Харьков +28...+30.


Погода в Украине 29 августа / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в последние дни августа?

  • В конце августа в Украине снова будет потепление. Часть областей даже может накрыть сильная жара. Теплую погоду в последние дни недели спровоцирует жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции. По прогнозам синоптиков самая высокая температура будет на Юге и на Закарпатье.
  • Жара также может быть и в понедельник, 1 сентября. Осень начнется с теплого дня. В западных и северных областях ночью прогнозируется +16...+18, а днем +24...+28 градусов. На остальной территории днем температура может прогреться до 32 градусов тепла. Однако дожди в этот день ожидаются на Закарпатье, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Буковине и Одесской области.