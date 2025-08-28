Укр Рус
Спекотно та без опадів: прогноз погоди в Україні 29 серпня
28 серпня, 15:59
Спекотно та без опадів: прогноз погоди в Україні 29 серпня

Дар'я Смородська

У п'ятницю, 29 серпня, погода в Україні обіцяє бути теплою. Стовпчики термометра в багатьох областях показуватимуть близько 30 градусів тепла.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 29 серпня?

У п'ятницю очікується невелика хмарність, але синоптики зазначають, що опадів цього дня не буде. В останні дні календарного літа сонце часто показуватиметься на небі.

Вітер дутиме переважно з південного напрямку 7 – 12 метрів за секунду. Сильних шквалів не прогнозується.

Уночі температура повітря сягатиме 11 – 16 градусів тепла. На Північному Сході та Сході країни ніч буде дещо прохолоднішою – +7…+12. Удень повітря прогріється до 26 – 31 градусів тепла. У Карпатах цього дня буде +3…+8 градусів уночі та від 18 до 23 градусів тепла вдень.

Температура в обласних центрах

  • Київ +27…+29;
  • Ужгород +28…+30;
  • Львів +29…+31;
  • Івано-Франківськ +28…+30;
  • Тернопіль +27…+29;
  • Чернівці +28…+30;
  • Хмельницький +27…+29;
  • Луцьк +28…+30;
  • Рівне +28…+30;
  • Житомир +28…+30;
  • Вінниця +28…+30;
  • Одеса +29…+31;
  • Миколаїв +29…+31;
  • Херсон +29…+31;
  • Сімферополь +29…+31;
  • Кропивницький +28…+30;
  • Черкаси +28…+30;
  • Чернігів +28…+30;
  • Суми +26…+28;
  • Полтава +27…+29;
  • Дніпро +28…+30;
  • Запоріжжя +29…+31;
  • Донецьк +27…+29;
  • Луганськ +26…+28;
  • Харків +28…+30.


Погода в Україні 29 серпня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в останні дні серпня?

  • Наприкінці серпня в Україні знову буде потепління. Частину областей навіть може накрити сильна спека. Теплу погоду в останні дні тижня спровокує спекотна й суха повітряна маса з південних регіонів Європи та Туреччини. За прогнозами синоптиків найвища температура буде на Півдні та на Закарпатті.
  • Спека також може бути й у понеділок, 1 вересня. Осінь почнеться з теплого дня. У західних і північних областях уночі прогнозується +16…+18, а вдень +24…+28 градусів. На решті території вдень температура може прогрітися до 32 градусів тепла. Однак дощі цього дня очікуються  на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині та Одещині.