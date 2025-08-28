Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 29 серпня?

У п'ятницю очікується невелика хмарність, але синоптики зазначають, що опадів цього дня не буде. В останні дні календарного літа сонце часто показуватиметься на небі.

Вітер дутиме переважно з південного напрямку 7 – 12 метрів за секунду. Сильних шквалів не прогнозується.

Уночі температура повітря сягатиме 11 – 16 градусів тепла. На Північному Сході та Сході країни ніч буде дещо прохолоднішою – +7…+12. Удень повітря прогріється до 26 – 31 градусів тепла. У Карпатах цього дня буде +3…+8 градусів уночі та від 18 до 23 градусів тепла вдень.

Температура в обласних центрах

Київ +27…+29;

Ужгород +28…+30;

Львів +29…+31;

Івано-Франківськ +28…+30;

Тернопіль +27…+29;

Чернівці +28…+30;

Хмельницький +27…+29;

Луцьк +28…+30;

Рівне +28…+30;

Житомир +28…+30;

Вінниця +28…+30;

Одеса +29…+31;

Миколаїв +29…+31;

Херсон +29…+31;

Сімферополь +29…+31;

Кропивницький +28…+30;

Черкаси +28…+30;

Чернігів +28…+30;

Суми +26…+28;

Полтава +27…+29;

Дніпро +28…+30;

Запоріжжя +29…+31;

Донецьк +27…+29;

Луганськ +26…+28;

Харків +28…+30.



Погода в Україні 29 серпня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в останні дні серпня?