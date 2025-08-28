Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 29 серпня?
У п'ятницю очікується невелика хмарність, але синоптики зазначають, що опадів цього дня не буде. В останні дні календарного літа сонце часто показуватиметься на небі.
Вітер дутиме переважно з південного напрямку 7 – 12 метрів за секунду. Сильних шквалів не прогнозується.
Уночі температура повітря сягатиме 11 – 16 градусів тепла. На Північному Сході та Сході країни ніч буде дещо прохолоднішою – +7…+12. Удень повітря прогріється до 26 – 31 градусів тепла. У Карпатах цього дня буде +3…+8 градусів уночі та від 18 до 23 градусів тепла вдень.
Температура в обласних центрах
- Київ +27…+29;
- Ужгород +28…+30;
- Львів +29…+31;
- Івано-Франківськ +28…+30;
- Тернопіль +27…+29;
- Чернівці +28…+30;
- Хмельницький +27…+29;
- Луцьк +28…+30;
- Рівне +28…+30;
- Житомир +28…+30;
- Вінниця +28…+30;
- Одеса +29…+31;
- Миколаїв +29…+31;
- Херсон +29…+31;
- Сімферополь +29…+31;
- Кропивницький +28…+30;
- Черкаси +28…+30;
- Чернігів +28…+30;
- Суми +26…+28;
- Полтава +27…+29;
- Дніпро +28…+30;
- Запоріжжя +29…+31;
- Донецьк +27…+29;
- Луганськ +26…+28;
- Харків +28…+30.
Погода в Україні 29 серпня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в останні дні серпня?
- Наприкінці серпня в Україні знову буде потепління. Частину областей навіть може накрити сильна спека. Теплу погоду в останні дні тижня спровокує спекотна й суха повітряна маса з південних регіонів Європи та Туреччини. За прогнозами синоптиків найвища температура буде на Півдні та на Закарпатті.
- Спека також може бути й у понеділок, 1 вересня. Осінь почнеться з теплого дня. У західних і північних областях уночі прогнозується +16…+18, а вдень +24…+28 градусів. На решті території вдень температура може прогрітися до 32 градусів тепла. Однак дощі цього дня очікуються на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині та Одещині.