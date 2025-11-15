Укр Рус
Снега и дожди пройдут в части областей, ночью будут морозы: прогноз погоды на 16 ноября
15 ноября, 17:03
Снега и дожди пройдут в части областей, ночью будут морозы: прогноз погоды на 16 ноября

Маргарита Волошина

Погода в Украине в воскресенье, 16 ноября, будет облачной с прояснениями. В части областей пройдут незначительные дожди с мокрым снегом, местами осадки будут умеренными.

В ночные часы температура упадет ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 16 ноября?

По данным синоптиков, ночью на северо-востоке страны пройдут небольшой дождь и мокрый снег. Днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях прогнозируют незначительные осадки, в Карпатах – умеренные.

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами будет наблюдаться туман. Ветер будет восточного направления скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В северных областях температура воздуха ночью составит от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В дневные часы в этих областях столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов тепла.

В других областях в течение ночи ожидается, что температура будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, днем будет от 6 до 11 градусов тепла. В южной части синоптики прогнозируют от 9 до 14 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +4...+6;
  • Ужгород +8...+10;
  • Львов +8...+10;
  • Ивано-Франковск +8...+10;
  • Тернополь +7...+9;
  • Черновцы +8...+10;
  • Хмельницкий +8...+10;
  • Луцк +8...+10;
  • Ровно +7...+9;
  • Житомир +5...+7;
  • Винница +5...+7;
  • Одесса +10...+12;
  • Николаев +12...+14;
  • Херсон +11...+13;
  • Симферополь +12...+14;
  • Кропивницкий +7...+9;
  • Черкассы +5...+7;
  • Чернигов +4...+6;
  • Сумы +4...+6;
  • Полтава +5...+7;
  • Днепр +8...+10;
  • Запорожье +10...+12;
  • Донецк +8...+10;
  • Луганск +5...+7;
  • Харьков +5...+7.

Прогноз погоды в Украине на 16 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что ждать от погоды в ближайшее время?

