Снега и дожди пройдут в части областей, ночью будут морозы: прогноз погоды на 16 ноября
Погода в Украине в воскресенье, 16 ноября, будет облачной с прояснениями. В части областей пройдут незначительные дожди с мокрым снегом, местами осадки будут умеренными.
В ночные часы температура упадет ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Когда в Украине ударят ночные морозы и где будет холоднее всего
Какой будет погода 16 ноября?
По данным синоптиков, ночью на северо-востоке страны пройдут небольшой дождь и мокрый снег. Днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях прогнозируют незначительные осадки, в Карпатах – умеренные.
На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами будет наблюдаться туман. Ветер будет восточного направления скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
В северных областях температура воздуха ночью составит от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В дневные часы в этих областях столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов тепла.
В других областях в течение ночи ожидается, что температура будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, днем будет от 6 до 11 градусов тепла. В южной части синоптики прогнозируют от 9 до 14 градусов тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +4...+6;
- Ужгород +8...+10;
- Львов +8...+10;
- Ивано-Франковск +8...+10;
- Тернополь +7...+9;
- Черновцы +8...+10;
- Хмельницкий +8...+10;
- Луцк +8...+10;
- Ровно +7...+9;
- Житомир +5...+7;
- Винница +5...+7;
- Одесса +10...+12;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +7...+9;
- Черкассы +5...+7;
- Чернигов +4...+6;
- Сумы +4...+6;
- Полтава +5...+7;
- Днепр +8...+10;
- Запорожье +10...+12;
- Донецк +8...+10;
- Луганск +5...+7;
- Харьков +5...+7.
Прогноз погоды в Украине на 16 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Что ждать от погоды в ближайшее время?
Сообщали, что погода в Украине в выходные 15 – 16 ноября в основном будет комфортной и теплой. Несмотря на это, в некоторых областях все же могут пройти незначительные дожди, вызванные прохождением атмосферных фронтов.
До этого метеоролог Наталья Голеня сообщила, что погода в Украине может измениться уже после 15 ноября. В конце недели возможно снижение температурных показателей и осадки в виде мокрого снега.