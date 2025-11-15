Снега и дожди пройдут в части областей, ночью будут морозы: прогноз погоды на 16 ноября

Погода в Украине в воскресенье, 16 ноября, будет облачной с прояснениями. В части областей пройдут незначительные дожди с мокрым снегом, местами осадки будут умеренными.

В ночные часы температура упадет ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 16 ноября?

По данным синоптиков, ночью на северо-востоке страны пройдут небольшой дождь и мокрый снег. Днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях прогнозируют незначительные осадки, в Карпатах – умеренные.

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами будет наблюдаться туман. Ветер будет восточного направления скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В северных областях температура воздуха ночью составит от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В дневные часы в этих областях столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов тепла.

В других областях в течение ночи ожидается, что температура будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, днем будет от 6 до 11 градусов тепла. В южной части синоптики прогнозируют от 9 до 14 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +4...+6;

Ужгород +8...+10;

Львов +8...+10;

Ивано-Франковск +8...+10;

Тернополь +7...+9;

Черновцы +8...+10;

Хмельницкий +8...+10;

Луцк +8...+10;

Ровно +7...+9;

Житомир +5...+7;

Винница +5...+7;

Одесса +10...+12;

Николаев +12...+14;

Херсон +11...+13;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +7...+9;

Черкассы +5...+7;

Чернигов +4...+6;

Сумы +4...+6;

Полтава +5...+7;

Днепр +8...+10;

Запорожье +10...+12;

Донецк +8...+10;

Луганск +5...+7;

Харьков +5...+7.

Прогноз погоды в Украине на 16 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

