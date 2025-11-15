Сніги та дощі пройдуть у частині областей, уночі будуть морози: прогноз погоди на 16 листопада
Погода в Україні у неділю, 16 листопада, буде хмарною з проясненнями. У частині областей пройдуть незначні дощі з мокрим снігом, подекуди опади будуть помірними.
У нічні години температура впаде нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 16 листопада?
За даними синоптиків, уночі на північному сході країни пройдуть невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях прогнозують незначні опади, у Карпатах – помірні.
На решті території України істотних опадів не очікується. Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями спостерігатиметься туман. Вітер буде східного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
У північних областях температура повітря вночі становитиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У денні години у цих областях стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів тепла.
В інших областях протягом ночі очікується, що температура коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, вдень буде від 6 до 11 градусів тепла. У південній частині синоптики прогнозують від 9 до 14 градусів тепла.
Яка температура буде у великих містах?
Київ +4...+6;
Ужгород +8...+10;
Львів +8...+10;
Івано-Франківськ +8...+10;
Тернопіль +7...+9;
Чернівці +8...+10;
Хмельницький +8...+10;
Луцьк +8...+10;
Рівне +7...+9;
Житомир +5...+7;
Вінниця +5...+7;
Одеса +10...+12;
Миколаїв +12...+14;
Херсон +11...+13;
Сімферополь +12...+14;
Кропивницький +7...+9;
Черкаси +5...+7;
Чернігів +4...+6;
Суми +4...+6;
Полтава +5...+7;
Дніпро +8...+10;
Запоріжжя +10...+12;
Донецьк +8...+10;
Луганськ +5...+7;
Харків +5...+7.
Прогноз погоди в Україні на 16 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що чекати від погоди найближчим часом?
Повідомляли, що погода в Україні у вихідні 15 – 16 листопада здебільшого буде комфортною та теплою. Попри це, у деяких областях все ж можуть пройти незначні дощі, спричинені проходженням атмосферних фронтів.
До цього метеорологиня Наталія Голеня повідомила, що погода в Україні може змінитися вже після 15 листопада. Наприкінці тижня можливе зниження температурних показників та опади у вигляді мокрого снігу.