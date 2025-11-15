Укр Рус
Сніги та дощі пройдуть у частині областей, уночі будуть морози: прогноз погоди на 16 листопада
15 листопада, 17:03
Сніги та дощі пройдуть у частині областей, уночі будуть морози: прогноз погоди на 16 листопада

Маргарита Волошина

Погода в Україні у неділю, 16 листопада, буде хмарною з проясненнями. У частині областей пройдуть незначні дощі з мокрим снігом, подекуди опади будуть помірними.

У нічні години температура впаде нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 16 листопада?

За даними синоптиків, уночі на північному сході країни пройдуть невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях прогнозують незначні опади, у Карпатах – помірні. 

На решті території України істотних опадів не очікується. Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями спостерігатиметься туман. Вітер буде східного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

У північних областях температура повітря вночі становитиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У денні години у цих областях стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів тепла. 

В інших областях протягом ночі очікується, що температура коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, вдень буде від 6 до 11 градусів тепла. У південній частині синоптики прогнозують від 9 до 14 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +4...+6;

  • Ужгород +8...+10;

  • Львів +8...+10;

  • Івано-Франківськ +8...+10;

  • Тернопіль +7...+9;

  • Чернівці +8...+10;

  • Хмельницький +8...+10;

  • Луцьк +8...+10;

  • Рівне +7...+9;

  • Житомир +5...+7;

  • Вінниця +5...+7;

  • Одеса +10...+12;

  • Миколаїв +12...+14;

  • Херсон +11...+13;

  • Сімферополь +12...+14;

  • Кропивницький +7...+9;

  • Черкаси +5...+7;

  • Чернігів +4...+6;

  • Суми +4...+6;

  • Полтава +5...+7;

  • Дніпро +8...+10;

  • Запоріжжя +10...+12;

  • Донецьк +8...+10;

  • Луганськ +5...+7;

  • Харків +5...+7.

Прогноз погоди в Україні на 16 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди найближчим часом?

  • Повідомляли, що погода в Україні у вихідні 15 – 16 листопада здебільшого буде комфортною та теплою. Попри це, у деяких областях все ж можуть пройти незначні дощі, спричинені проходженням атмосферних фронтів.

  • До цього метеорологиня Наталія Голеня повідомила, що погода в Україні може змінитися вже після 15 листопада. Наприкінці тижня можливе зниження температурних показників та опади у вигляді мокрого снігу.