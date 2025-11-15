У нічні години температура впаде нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Коли в Україні вдарять нічні морози й де буде найхолодніше

Якою буде погода 16 листопада?

За даними синоптиків, уночі на північному сході країни пройдуть невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях прогнозують незначні опади, у Карпатах – помірні.

На решті території України істотних опадів не очікується. Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями спостерігатиметься туман. Вітер буде східного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

У північних областях температура повітря вночі становитиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У денні години у цих областях стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів тепла.

В інших областях протягом ночі очікується, що температура коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, вдень буде від 6 до 11 градусів тепла. У південній частині синоптики прогнозують від 9 до 14 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +4...+6;

Ужгород +8...+10;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +8...+10;

Тернопіль +7...+9;

Чернівці +8...+10;

Хмельницький +8...+10;

Луцьк +8...+10;

Рівне +7...+9;

Житомир +5...+7;

Вінниця +5...+7;

Одеса +10...+12;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +7...+9;

Черкаси +5...+7;

Чернігів +4...+6;

Суми +4...+6;

Полтава +5...+7;

Дніпро +8...+10;

Запоріжжя +10...+12;

Донецьк +8...+10;

Луганськ +5...+7;

Харків +5...+7.

Прогноз погоди в Україні на 16 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди найближчим часом?