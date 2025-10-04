Погода в Украине в воскресенье, 5 октября, будет облачной с прояснениями. Часть областей в течение дня охватят сильные дожди. Также предупреждают о тумане.

Кое-где синоптики предостерегают о сильных порывах ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 5 октября?

Укргидрометцентр сообщает об умеренных, а днем значительные, дожди, которые пройдут в восточных областях. В то же время на территории большинства южных областей существенных осадков не ожидают. Ночью и утром в западных и северных областях местами будет туман.

Ветер в основном будет двигаться в западном и юго-западном направлениях со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В Карпатах, согласно обнародованной информации, буду порывы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла, на юге и востоке страны до 18 градусов тепла. В западных областях ночью будет от 3 до 8 градусов тепла, а днем прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла.

Кроме вышеупомянутого, данные синоптиков свидетельствуют о том, что на высокогорье Карпат возможны мокрый снег и дождь. Также сообщают, что там температура в течение суток 5 октября будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +13...+15;

Ужгород +10...+12;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +10...+11;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +11...+13;

Ровно +9...+11;

Житомир +11...+13;

Винница +12...+14;

Одесса +15...+17;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +13...+15;

Сумы +14...+16;

Полтава +13...+15;

Днепр +14...+16;

Запорожье +15...+17;

Донецк +16...+18;

Луганск +14...+16;

Харьков +15...+17.



Прогноз погоды на 5 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

