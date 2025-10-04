Кое-где синоптики предостерегают о сильных порывах ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 5 октября?

Укргидрометцентр сообщает об умеренных, а днем значительные, дожди, которые пройдут в восточных областях. В то же время на территории большинства южных областей существенных осадков не ожидают. Ночью и утром в западных и северных областях местами будет туман.

Ветер в основном будет двигаться в западном и юго-западном направлениях со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В Карпатах, согласно обнародованной информации, буду порывы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла, на юге и востоке страны до 18 градусов тепла. В западных областях ночью будет от 3 до 8 градусов тепла, а днем прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла.

Кроме вышеупомянутого, данные синоптиков свидетельствуют о том, что на высокогорье Карпат возможны мокрый снег и дождь. Также сообщают, что там температура в течение суток 5 октября будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +13...+15;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +9...+11;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +9...+11;
  • Черновцы +10...+11;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +9...+11;
  • Житомир +11...+13;
  • Винница +12...+14;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +14...+16;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +13...+15;
  • Сумы +14...+16;
  • Полтава +13...+15;
  • Днепр +14...+16;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +16...+18;
  • Луганск +14...+16;
  • Харьков +15...+17.


Прогноз погоды на 5 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что говорят синоптики: последние прогнозы

  • Ранее сообщали, что в течение выходных над большинством областей будет находиться очень влажная прохладная воздушная масса, ощутимо теплее над югом и востоком страны. На погоду будут влиять атмосферные фронты и поле пониженного давления.
  • Также представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что первая декада октября достаточно прохладная. В целом температура близка к норме, но местами возможна немножко ниже нормы. Во второй декаде погода должна быть в пределах нормы.
  • Также в октябре месячное количество осадков ожидается на уровне 31– 77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма – 51– 101 миллиметр, что примерно в пределах нормы. Относительно затяжных дождей она отметила, что все зависит от синоптических процессов.