Кое-где синоптики предостерегают о сильных порывах ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода 5 октября?
Укргидрометцентр сообщает об умеренных, а днем значительные, дожди, которые пройдут в восточных областях. В то же время на территории большинства южных областей существенных осадков не ожидают. Ночью и утром в западных и северных областях местами будет туман.
Ветер в основном будет двигаться в западном и юго-западном направлениях со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В Карпатах, согласно обнародованной информации, буду порывы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла, на юге и востоке страны до 18 градусов тепла. В западных областях ночью будет от 3 до 8 градусов тепла, а днем прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла.
Кроме вышеупомянутого, данные синоптиков свидетельствуют о том, что на высокогорье Карпат возможны мокрый снег и дождь. Также сообщают, что там температура в течение суток 5 октября будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +13...+15;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +9...+11;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +9...+11;
- Черновцы +10...+11;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +11...+13;
- Винница +12...+14;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +14...+16;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +14...+16;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +16...+18;
- Луганск +14...+16;
- Харьков +15...+17.
Прогноз погоды на 5 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Что говорят синоптики: последние прогнозы
- Ранее сообщали, что в течение выходных над большинством областей будет находиться очень влажная прохладная воздушная масса, ощутимо теплее над югом и востоком страны. На погоду будут влиять атмосферные фронты и поле пониженного давления.
- Также представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что первая декада октября достаточно прохладная. В целом температура близка к норме, но местами возможна немножко ниже нормы. Во второй декаде погода должна быть в пределах нормы.
- Также в октябре месячное количество осадков ожидается на уровне 31– 77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма – 51– 101 миллиметр, что примерно в пределах нормы. Относительно затяжных дождей она отметила, что все зависит от синоптических процессов.