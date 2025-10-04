Подекуди синоптики застерігають про сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також В Одесі підвищення рівня води через потужний дощ, деякі вулиці підтоплені

Якою буде погода 5 жовтня?

Укргідрометцентр повідомляє про помірні, а вдень значні, дощі, які пройдуть у східних областях. Водночас на території більшості південних областей істотних опадів не очікують. Вночі та вранці в західних та північних областях місцями буде туман.

Вітер здебільшого рухатиметься у західному та південно-західному напрямках зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У Карпатах, згідно з оприлюдненою інформацією, буду пориви, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, вдень буде від 11 до 16 градусів тепла, на півдні та сході країни до 18 градусів тепла. У західних областях вночі буде від 3 до 8 градусів тепла, а вдень прогнозують від 8 до 13 градусів тепла.

Крім вищезгаданого, дані синоптиків свідчать про те, що на високогір'ї Карпат можливі мокрий сніг та дощ. Також повідомляють, що там температура протягом доби 5 жовтня коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +13...+15;

Ужгород +10...+12;

Львів +9...+11;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +10...+11;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +11...+13;

Рівне +9...+11;

Житомир +11...+13;

Вінниця +12...+14;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +14...+16;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +13...+15;

Суми +14...+16;

Полтава +13...+15;

Дніпро +14...+16;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +16...+18;

Луганськ +14...+16;

Харків +15...+17.



Прогноз погоди на 5 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що кажуть синоптики: останні прогнози