Сильні дощі, шквали вітру та туман: прогноз погоди на 5 жовтня
Погода в Україні у неділю, 5 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Частину областей протягом дня охоплять сильні дощі. Також попереджають про туман.
Подекуди синоптики застерігають про сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 5 жовтня?
Укргідрометцентр повідомляє про помірні, а вдень значні, дощі, які пройдуть у східних областях. Водночас на території більшості південних областей істотних опадів не очікують. Вночі та вранці в західних та північних областях місцями буде туман.
Вітер здебільшого рухатиметься у західному та південно-західному напрямках зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У Карпатах, згідно з оприлюдненою інформацією, буду пориви, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, вдень буде від 11 до 16 градусів тепла, на півдні та сході країни до 18 градусів тепла. У західних областях вночі буде від 3 до 8 градусів тепла, а вдень прогнозують від 8 до 13 градусів тепла.
Крім вищезгаданого, дані синоптиків свідчать про те, що на високогір'ї Карпат можливі мокрий сніг та дощ. Також повідомляють, що там температура протягом доби 5 жовтня коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +13...+15;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +9...+11;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +10...+11;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +9...+11;
- Житомир +11...+13;
- Вінниця +12...+14;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +14...+16;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +13...+15;
- Суми +14...+16;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +14...+16;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +16...+18;
- Луганськ +14...+16;
- Харків +15...+17.
Прогноз погоди на 5 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що кажуть синоптики: останні прогнози
- Раніше повідомляли, що протягом вихідних над більшістю областей перебуватиме дуже волога прохолодна повітряна маса, відчутно тепліша над півднем та сходом країни. На погоду впливатимуть атмосферні фронти та поле зниженого тиску.
- Також представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що перша декада жовтня досить прохолодна. Загалом температура близька до норми, але місцями можлива трошки нижча за норму. У другій декаді погода повинна бути в межах норми.
- Також у жовтні місячна кількість опадів очікується на рівні 31 – 77 міліметрів, у Карпатах і горах Криму – 51 – 101 міліметр, що приблизно в межах норми. Стосовно затяжних дощів вона наголосила, що усе залежить від синоптичних процесів.