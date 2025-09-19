Будут ли дожди в эти выходные
- В эти выходные в большинстве областей Украины осадков не ожидается, только на востоке страны возможен небольшой дождь 20 сентября.
- Температура ночью будет достигать +10...+15 градусов, днем в субботу до +20...+27, в воскресенье +24...+29.
В большинство областей Украины вернулась сухая погода. В ближайшее время дождей в ближайшее время не будет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ожидаются ли дожди в ближайшее время?
В эти выходные – в субботу, 20 сентября, и в воскресенье, 21 сентября, в большинстве областей преимущественно без осадков, только днем 20 сентября на востоке страны небольшой дождь.
Температура в выходные ночью будет падать до +10...+15, днем в субботу ожидается жара до +20...+27, в воскресенье +24...+29.
Прогноз погоды 20 сентября 2025 года / фото Укргидрометцентр
Прогноз погоды 21 сентября 2025 года / фото Укргидрометцентр
Какой будет погода дальше?
До 25 сентября будут сохраняться комфортные погодные условия: ночью 22 – 23 сентября температура будет колебаться от +11 до +17 градусов, днем – от +24 до +30, а на востоке страны местами будет достигать +32.
После 25 сентября ожидается похолодание из-за поступления прохладного воздуха с севера.
У комментарии 24 Каналу Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии рассказал, что начиная с 24 сентября температура существенно снизится, прогнозируются умеренные осадки в виде дождя. В высокогорье Карпат возможно выпадение снега и мокрого снега.