19 сентября, 20:00
Будут ли дожди в эти выходные

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • В эти выходные в большинстве областей Украины осадков не ожидается, только на востоке страны возможен небольшой дождь 20 сентября.
  • Температура ночью будет достигать +10...+15 градусов, днем в субботу до +20...+27, в воскресенье +24...+29.

В большинство областей Украины вернулась сухая погода. В ближайшее время дождей в ближайшее время не будет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ожидаются ли дожди в ближайшее время?

В эти выходные – в субботу, 20 сентября, и в воскресенье, 21 сентября, в большинстве областей преимущественно без осадков, только днем 20 сентября на востоке страны небольшой дождь.

Температура в выходные ночью будет падать до +10...+15, днем в субботу ожидается жара до +20...+27, в воскресенье +24...+29.

Прогноз погоды 20 сентября 2025 года / фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды 21 сентября 2025 года / фото Укргидрометцентр

Какой будет погода дальше?

  • До 25 сентября будут сохраняться комфортные погодные условия: ночью 22 – 23 сентября температура будет колебаться от +11 до +17 градусов, днем – от +24 до +30, а на востоке страны местами будет достигать +32.

  • После 25 сентября ожидается похолодание из-за поступления прохладного воздуха с севера.

  • У комментарии 24 Каналу Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии рассказал, что начиная с 24 сентября температура существенно снизится, прогнозируются умеренные осадки в виде дождя. В высокогорье Карпат возможно выпадение снега и мокрого снега.