Чи будуть дощі цими вихідними
- Цими вихідними у більшості областей України опадів не очікується, лише на сході країни можливий невеликий дощ 20 вересня.
- Температура вночі сягатиме +10…+15 градусів, вдень у суботу до +20…+27, в неділю +24…+29.
У більшість областей України повернулася суха погода. Найближчим часом дощів не буде.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Чи очікуються дощі найближчим часом?
Цими вихідними – у суботу, 20 вересня, та у неділю, 21 вересня, в більшості областей переважно без опадів, лише вдень 20 вересня на сході країни невеликий дощ.
Температура у вихідні вночі падатиме до +10…+15, вдень у суботу очікується спека до +20…+27, в неділю +24…+29.
Прогноз погоди 20 вересня 2025 року / фото Укргідрометцентр
Прогноз погоди 21 вересня 2025 року / фото Укргідрометцентр
Якою буде погода далі?
До 25 вересня зберігатимуться комфортні погодні умови: уночі 22 – 23 вересня температура коливатиметься від +11 до +17 градусів, удень – від +24 до +30, а на сході країни місцями сягатиме +32.
Після 25 вересня очікується похолодання через надходження прохолодного повітря з півночі.
У коментарі 24 Каналу Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології розповів, що починаючи з 24 вересня температура суттєво знизиться, прогнозуються помірні опади у вигляді дощу. У високогір’ї Карпат можливе випадіння снігу та мокрого снігу.