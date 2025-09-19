У більшість областей України повернулася суха погода. Найближчим часом дощів не буде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Чи очікуються дощі найближчим часом?

Цими вихідними – у суботу, 20 вересня, та у неділю, 21 вересня, в більшості областей переважно без опадів, лише вдень 20 вересня на сході країни невеликий дощ.

Температура у вихідні вночі падатиме до +10…+15, вдень у суботу очікується спека до +20…+27, в неділю +24…+29.

Прогноз погоди 20 вересня 2025 року / фото Укргідрометцентр

Прогноз погоди 21 вересня 2025 року / фото Укргідрометцентр

Якою буде погода далі?