17 октября, 14:40
Почти по всей Украине дожди, а на Прикарпатье – сильные порывы ветра: прогноз погоды на 18 октября

Надежда Батюк

Погода в Украине в субботу, 18 октября, будет облачной с прояснениями. В большинстве регионов синоптики прогнозируют дожди.

Однако в части областей день пройдет без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода будет в Украине?

По данным Укргидрометцентра, ночью на северо-западе возможны дожди. Днем осадки прогнозируют по всей Украине, кроме юго-востока. Также ожидается юго-западный ветер со скоростью до 5 – 10 метров в секунду, днем на Прикарпатье местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, на крайнем юге страны – до +11 градусов. Зато днем синоптики прогнозируют +8...+13 градусов. В центральных, южных и восточных областях столбики термометров будут показывать +11..+16 градусов.

Какую температуру воздуха прогнозируют в областных центрах?

  • Киев +11...+13;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +12...+14;
  • Николаев +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Симферополь +12...+14;
  • Кропивницкий +10...+12;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +10...+12;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +12...+14;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +10...+12.


Прогноз погоды в Украине на 18 октября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Погода в Украине: коротко о главном

  • В воскресенье, 19 октября, дожди охватят всю территорию Украины. В западных, северных и некоторых центральных регионах они будут с мокрым снегом. Незначительные осадки будут только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

  • Однако уже вскоре, по словам синоптика Игоря Кибальчича, в Украину придет бабье лето. Потепление начнется 24 октября и постепенно охватит большинство регионов страны. Теплее всего будет с 27 по 31 октября.