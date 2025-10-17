Погода в Украине в субботу, 18 октября, будет облачной с прояснениями. В большинстве регионов синоптики прогнозируют дожди.

Однако в части областей день пройдет без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода будет в Украине?

По данным Укргидрометцентра, ночью на северо-западе возможны дожди. Днем осадки прогнозируют по всей Украине, кроме юго-востока. Также ожидается юго-западный ветер со скоростью до 5 – 10 метров в секунду, днем на Прикарпатье местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, на крайнем юге страны – до +11 градусов. Зато днем синоптики прогнозируют +8...+13 градусов. В центральных, южных и восточных областях столбики термометров будут показывать +11..+16 градусов.

Какую температуру воздуха прогнозируют в областных центрах?

Киев +11...+13;

Ужгород +10...+12;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +10...+12;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +12...+14;

Николаев +12...+14;

Херсон +12...+14;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +10...+12;

Полтава +10...+12;

Днепр +10...+12;

Запорожье +12...+14;

Донецк +12...+14;

Луганск +11...+13;

Харьков +10...+12.



Прогноз погоды в Украине на 18 октября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Погода в Украине: коротко о главном