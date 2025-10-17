Погода в Україні у суботу, 18 жовтня, буде хмарною з проясненнями. У більшості регіонів синоптики прогнозують дощі.

Однак у частині областей день мине без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Температура опуститься до -3: де та коли можливі заморозки

Яка погода буде в Україні?

За даними Укргідрометцентру, вночі на північному заході можливі дощі. Вдень опади прогнозують по всій Україні, окрім південного сходу. Також очікується південно-західний вітер зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду, вдень на Прикарпатті місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, на крайньому півдні країни – до +11 градусів. Натомість вдень синоптики прогнозують +8…+13 градусів. У центральних, південних та східних областях стовпчики термометрів показуватимуть +11..+16 градусів.

Яку температуру повітря прогнозують в обласних центрах?

Київ +11...+13;

Ужгород +10...+12;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +10...+12;

Рівне +10...+12;

Житомир +10...+12;

Вінниця +10...+12;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +10...+12;

Суми +10...+12;

Полтава +10...+12;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +11...+13;

Харків +10...+12.



Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Погода в Україні: коротко про головне