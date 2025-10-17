Майже по всій Україні дощі, а на Прикарпатті – сильні пориви вітру: прогноз погоди на 18 жовтня
Погода в Україні у суботу, 18 жовтня, буде хмарною з проясненнями. У більшості регіонів синоптики прогнозують дощі.
Однак у частині областей день мине без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Температура опуститься до -3: де та коли можливі заморозки
Яка погода буде в Україні?
За даними Укргідрометцентру, вночі на північному заході можливі дощі. Вдень опади прогнозують по всій Україні, окрім південного сходу. Також очікується південно-західний вітер зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду, вдень на Прикарпатті місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, на крайньому півдні країни – до +11 градусів. Натомість вдень синоптики прогнозують +8…+13 градусів. У центральних, південних та східних областях стовпчики термометрів показуватимуть +11..+16 градусів.
Яку температуру повітря прогнозують в обласних центрах?
- Київ +11...+13;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +12...+14;
- Миколаїв +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Сімферополь +12...+14;
- Кропивницький +10...+12;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +10...+12;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +12...+14;
- Луганськ +11...+13;
- Харків +10...+12.
Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Погода в Україні: коротко про головне
У неділю, 19 жовтня, дощі охоплять усю територію України. У західних, північних та деяких центральних регіонах вони будуть з мокрим снігом. Незначні опади будуть лише у Харківській, Донецькій і Луганській областях.
Проте вже невдовзі, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, до України прийде бабине літо. Потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів країни. Найтепліше буде з 27 по 31 жовтня.