Однак у частині областей день мине без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде в Україні?

За даними Укргідрометцентру, вночі на північному заході можливі дощі. Вдень опади прогнозують по всій Україні, окрім південного сходу. Також очікується південно-західний вітер зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду, вдень на Прикарпатті місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, на крайньому півдні країни – до +11 градусів. Натомість вдень синоптики прогнозують +8…+13 градусів. У центральних, південних та східних областях стовпчики термометрів показуватимуть +11..+16 градусів.

Яку температуру повітря прогнозують в обласних центрах?

  • Київ +11...+13;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +12...+14;
  • Миколаїв +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Сімферополь +12...+14;
  • Кропивницький +10...+12;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +10...+12;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +12...+14;
  • Луганськ +11...+13;
  • Харків +10...+12.

Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня
Скриншот карти Укргідрометцентру

Погода в Україні: коротко про головне

  • У неділю, 19 жовтня, дощі охоплять усю територію України. У західних, північних та деяких центральних регіонах вони будуть з мокрим снігом. Незначні опади будуть лише у Харківській, Донецькій і Луганській областях.

  • Проте вже невдовзі, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, до України прийде бабине літо. Потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів країни. Найтепліше буде з 27 по 31 жовтня.