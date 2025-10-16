Там на поверхні ґрунту можливі заморозки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де прогнозують заморозки 17 жовтня?

За даними Укргідрометцентру, вночі 17 жовтня на сході та південному сході країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 градусів. У зв'язку з цим там оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Зверніть увагу! Заморозки, як пояснював синоптик Іван Семиліт, виникають через підвищення тиску, який призводить до зменшення хмарності. Це є причиною інтенсивнішого вихолодження приземного шару повітря вночі.

