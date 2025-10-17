Однако в части областей день пройдет без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какая погода будет в Украине?
По данным Укргидрометцентра, ночью на северо-западе возможны дожди. Днем осадки прогнозируют по всей Украине, кроме юго-востока. Также ожидается юго-западный ветер со скоростью до 5 – 10 метров в секунду, днем на Прикарпатье местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, на крайнем юге страны – до +11 градусов. Зато днем синоптики прогнозируют +8...+13 градусов. В центральных, южных и восточных областях столбики термометров будут показывать +11..+16 градусов.
Какую температуру воздуха прогнозируют в областных центрах?
- Киев +11...+13;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Винница +10...+12;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +10...+12;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +12...+14;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +10...+12.
Прогноз погоды в Украине на 18 октября / Скриншот карты Укргидрометцентра
Погода в Украине: коротко о главном
В воскресенье, 19 октября, дожди охватят всю территорию Украины. В западных, северных и некоторых центральных регионах они будут с мокрым снегом. Незначительные осадки будут только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Однако уже вскоре, по словам синоптика Игоря Кибальчича, в Украину придет бабье лето. Потепление начнется 24 октября и постепенно охватит большинство регионов страны. Теплее всего будет с 27 по 31 октября.