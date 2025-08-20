Лето и тепло еще держатся: прогноз погоды в Украине 21 августа
Погода в Украине в четверг, 21 августа, будет малооблачной и теплой. Конец лета еще порадует украинцев солнечными лучами.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 21 августа?
По прогнозам синоптиков, 21 августа на небе ожидается переменная облачность. Осадков не будет в большинстве областей. Днем только в западных регионах и в Житомирской области может пройти кратковременный дождь с грозой.
В этот день прогнозируется преимущественно западный ветер силой 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит 13 – 18 градусов тепла, а днем ожидается от 25 до 30 градусов тепла. На юге страны воздух прогреется до +33 градусов, а в западных областях столбики термометра будут показывать +20...25 градусов.
Во Львовской, Волынской, Ровенской, Черновицкой, Тернопольской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. На остальной территории также существует такая угроза, однако она будет менее длительной.
Какая температура будет в областных центрах?
- Киев +27...+29;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +22...+24;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +26...+28;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +25...+27;
- Винница +27...+29;
- Одесса +30...+32;
- Николаев +29...+31;
- Херсон +30...+32;
- Симферополь +30...+32;
- Кропивницкий +29...+31;
- Черкассы +27...+29;
- Чернигов +27...+29;
- Сумы +27...+29;
- Полтава +27...+29;
- Днепр +29...+31;
- Запорожье +30...+32;
- Донецк +27...+29;
- Луганск +27...+29;
- Харьков +27...+29.
Погода на 20 августа / Карта Укргидрометцентр
Ожидаются ли похолодания в Украине?
Лето завершается, поэтому скоро в нескольких областях ожидаются похолодания из-за прохладной воздушной массы с северной Европы. В ближайшие дни осадков не ожидается. Интересно, что в пределах одного дня на территории Украины может быть перепад температуры на 17 градусов в разных областях. Так на Юго-Востоке 21 августа ожидается до +30 градусов, на Юге – до 33 градусов тепла. А вот на Западе наоборот прогнозируют снижение температуры до +19...+24 градусов.
В центральных, большинстве северных и южных областей местами вернутся шквалы, ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду.
Осадки в Украине прогнозируются с пятницы, 22 августа. На большей части территории в этот день будут продолжаться умеренные дожди, но местами ливни могут быть значительными и сопровождаться грозами.