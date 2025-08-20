Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 21 августа?

По прогнозам синоптиков, 21 августа на небе ожидается переменная облачность. Осадков не будет в большинстве областей. Днем только в западных регионах и в Житомирской области может пройти кратковременный дождь с грозой.

В этот день прогнозируется преимущественно западный ветер силой 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 13 – 18 градусов тепла, а днем ожидается от 25 до 30 градусов тепла. На юге страны воздух прогреется до +33 градусов, а в западных областях столбики термометра будут показывать +20...25 градусов.

Во Львовской, Волынской, Ровенской, Черновицкой, Тернопольской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. На остальной территории также существует такая угроза, однако она будет менее длительной.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев +27...+29;

Ужгород +23...+25;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +22...+24;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +26...+28;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +22...+24;

Ровно +22...+24;

Житомир +25...+27;

Винница +27...+29;

Одесса +30...+32;

Николаев +29...+31;

Херсон +30...+32;

Симферополь +30...+32;

Кропивницкий +29...+31;

Черкассы +27...+29;

Чернигов +27...+29;

Сумы +27...+29;

Полтава +27...+29;

Днепр +29...+31;

Запорожье +30...+32;

Донецк +27...+29;

Луганск +27...+29;

Харьков +27...+29.



Погода на 20 августа / Карта Укргидрометцентр

Ожидаются ли похолодания в Украине?

Лето завершается, поэтому скоро в нескольких областях ожидаются похолодания из-за прохладной воздушной массы с северной Европы. В ближайшие дни осадков не ожидается. Интересно, что в пределах одного дня на территории Украины может быть перепад температуры на 17 градусов в разных областях. Так на Юго-Востоке 21 августа ожидается до +30 градусов, на Юге – до 33 градусов тепла. А вот на Западе наоборот прогнозируют снижение температуры до +19...+24 градусов.

В центральных, большинстве северных и южных областей местами вернутся шквалы, ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду.

Осадки в Украине прогнозируются с пятницы, 22 августа. На большей части территории в этот день будут продолжаться умеренные дожди, но местами ливни могут быть значительными и сопровождаться грозами.