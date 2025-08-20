Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Різке похолодання, вітер та грози: як зміниться погода наступного тижня

Якою буде погода 21 серпня?

За прогнозами синоптиків, 21 серпня на небі очікується мінлива хмарність. Опадів не буде в більшості областей. Удень лише у західних регіонах та в Житомирській області може пройти короткочасний дощ із грозою.

Цього дня прогнозується переважно західний вітер силою 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря складатиме 13 – 18 градусів тепла, а вдень очікується від 25 до 30 градусів тепла. На півдні країни повітря прогріється до +33 градусів, а в західних областях стовпчики термометра показуватимуть +20…25 градусів.

У Львівській, Волинській, Рівненська, Чернівецькій, Тернопільській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. На решті території також існує така загроза, проте вона буде менш тривалою.

Яка температура буде в обласних центрах?

Київ +27…+29;

Ужгород +23…+25;

Львів +22…+24;

Івано-Франківськ +22…+24;

Тернопіль +22…+24;

Чернівці +26…+28;

Хмельницький +22…+24;

Луцьк +22…+24;

Рівне +22…+24;

Житомир +25…+27;

Вінниця +27…+29;

Одеса +30…+32;

Миколаїв +29…+31;

Херсон +30…+32;

Сімферополь +30…+32;

Кропивницький +29…+31;

Черкаси +27…+29;

Чернігів +27…+29;

Суми +27…+29;

Полтава +27…+29;

Дніпро +29…+31;

Запоріжжя +30…+32;

Донецьк +27…+29;

Луганськ +27…+29;

Харків +27…+29.



Погода на 20 серпня / Карта Укргідрометцентр

Чи очікуються похолодання в Україні?

Літо завершується, тож скоро в кількох областях очікуються похолодання через прохолодну повітряну масу з північної Європи. Найближчими днями опадів не очікується. Цікаво, що в межах одного дня на території України може бути перепад температури на 17 градусів у різних областях. Так на Південному Сході 21 серпня очікується до +30 градусів, на Півдні – до 33 градусів тепла. А от на Заході навпаки прогнозують зниження температури до +19…+24 градусів.

У центральних, більшості північних і південних областей подекуди повернуться шквали, вітер сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.

Опади в Україні прогнозуються з п'ятниці, 22 серпня. На більшій частині території цього дня триватимуть помірні дощі, але подекуди зливи можуть бути значними та супроводжуватися грозами.