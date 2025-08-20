Літо та тепло ще тримаються: прогноз погоди в Україні 21 серпня
Погода в Україні у четвер, 21 серпня, буде малохмарною та теплою. Кінець літа ще порадує українців сонячними променями.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 21 серпня?
За прогнозами синоптиків, 21 серпня на небі очікується мінлива хмарність. Опадів не буде в більшості областей. Удень лише у західних регіонах та в Житомирській області може пройти короткочасний дощ із грозою.
Цього дня прогнозується переважно західний вітер силою 5 – 10 метрів за секунду.
Уночі температура повітря складатиме 13 – 18 градусів тепла, а вдень очікується від 25 до 30 градусів тепла. На півдні країни повітря прогріється до +33 градусів, а в західних областях стовпчики термометра показуватимуть +20…25 градусів.
У Львівській, Волинській, Рівненська, Чернівецькій, Тернопільській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. На решті території також існує така загроза, проте вона буде менш тривалою.
Яка температура буде в обласних центрах?
- Київ +27…+29;
- Ужгород +23…+25;
- Львів +22…+24;
- Івано-Франківськ +22…+24;
- Тернопіль +22…+24;
- Чернівці +26…+28;
- Хмельницький +22…+24;
- Луцьк +22…+24;
- Рівне +22…+24;
- Житомир +25…+27;
- Вінниця +27…+29;
- Одеса +30…+32;
- Миколаїв +29…+31;
- Херсон +30…+32;
- Сімферополь +30…+32;
- Кропивницький +29…+31;
- Черкаси +27…+29;
- Чернігів +27…+29;
- Суми +27…+29;
- Полтава +27…+29;
- Дніпро +29…+31;
- Запоріжжя +30…+32;
- Донецьк +27…+29;
- Луганськ +27…+29;
- Харків +27…+29.
Погода на 20 серпня / Карта Укргідрометцентр
Чи очікуються похолодання в Україні?
Літо завершується, тож скоро в кількох областях очікуються похолодання через прохолодну повітряну масу з північної Європи. Найближчими днями опадів не очікується. Цікаво, що в межах одного дня на території України може бути перепад температури на 17 градусів у різних областях. Так на Південному Сході 21 серпня очікується до +30 градусів, на Півдні – до 33 градусів тепла. А от на Заході навпаки прогнозують зниження температури до +19…+24 градусів.
У центральних, більшості північних і південних областей подекуди повернуться шквали, вітер сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.
Опади в Україні прогнозуються з п'ятниці, 22 серпня. На більшій частині території цього дня триватимуть помірні дощі, але подекуди зливи можуть бути значними та супроводжуватися грозами.