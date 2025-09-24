Укр Рус
24 сентября, 18:21
Местами небольшие дожди, порывы ветра, на севере ночью – заморозки: погода на 25 сентября

Владислав Кравцов

Погода в Украине на четверг, 25 сентября, будет отличаться для разных частей нашего государства. В отдельных регионах возможны местами небольшие дожди, порывы ветра, а также заморозки почвы ночью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 25 сентября?

В Укргидрометцентре сообщили, что 25 сентября по всей Украине ожидается небольшая облачность. В юго-западных областях и на востоке местами возможен небольшой дождь, тогда как на остальной территории осадков не предвидится.

Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а в юго-восточных регионах ночью местами ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью составит +1 – +6 градусов в северных и большинстве западных областей, на Закарпатье до – +10 градусов. В то же время в северных областях ночью возможны заморозки на поверхности почвы с температурой 0 – +3° градуса. Днем столбики термометров на севере и западе поднимутся до +11 – +16 градусов.

На остальной территории ночью – +6 – +11 градусов, на побережье морей – до +13 градусов. Днем температура будет +14 – +19 градусов в зависимости от региона.

В Киеве ночью прогнозируют температуру +3 – +5 градусов, а днем – +12 – +14 градусов.

Какая температура будет в областных центрах в четверг?

  • Киев +12...+14;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львов +13...+15;
  • Ивано-Франковск +12...+14;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +13...+15;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Винница +14...+16;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +16...+18;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +15...+17;
  • Черкассы +14...+16;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +14...+16;
  • Полтава +14...+16;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +16...+18;
  • Донецк +15...+17;
  • Луганск +14...+16;
  • Харьков +14...+16.

Прогноз погоды на 25 сентября / Карта Укргидрометцентра

Какая погода ожидается в Украине на ближайшие дни?

  • В Укргидрометцентре писали, что заморозки на почве от 0 до 3 градусов тепла будут в северной части страны уже 25 сентября. А 26 и 27 сентября заморозки распространятся на всю территорию Украины, кроме юга и Закарпатья.

  • Дожди в ближайшие дни ожидают в ряде областей, в частности Киевской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Винницкой и тому подобное. На Львовщине синоптики также прогнозируют слабый туман.

  • Кроме того, метеоролог Вера Балабух рассказала в интервью 24 Канала, что в октябре температура воздуха, вероятно, будет превышать типичную для этого месяца температуру. Кроме того, по словам Балабух, снег в октябре возможен, особенно на высокогорье Карпат.