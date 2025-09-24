Местами небольшие дожди, порывы ветра, на севере ночью – заморозки: погода на 25 сентября
Погода в Украине на четверг, 25 сентября, будет отличаться для разных частей нашего государства. В отдельных регионах возможны местами небольшие дожди, порывы ветра, а также заморозки почвы ночью.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
К теме "Неизбежная смена сезонов": синоптик описал, каким будет нынешнее похолодание в Украине
Какой будет погода в Украине 25 сентября?
В Укргидрометцентре сообщили, что 25 сентября по всей Украине ожидается небольшая облачность. В юго-западных областях и на востоке местами возможен небольшой дождь, тогда как на остальной территории осадков не предвидится.
Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а в юго-восточных регионах ночью местами ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью составит +1 – +6 градусов в северных и большинстве западных областей, на Закарпатье до – +10 градусов. В то же время в северных областях ночью возможны заморозки на поверхности почвы с температурой 0 – +3° градуса. Днем столбики термометров на севере и западе поднимутся до +11 – +16 градусов.
На остальной территории ночью – +6 – +11 градусов, на побережье морей – до +13 градусов. Днем температура будет +14 – +19 градусов в зависимости от региона.
В Киеве ночью прогнозируют температуру +3 – +5 градусов, а днем – +12 – +14 градусов.
Какая температура будет в областных центрах в четверг?
- Киев +12...+14;
- Ужгород +13...+15;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Винница +14...+16;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +14...+16;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +14...+16;
- Харьков +14...+16.
Прогноз погоды на 25 сентября / Карта Укргидрометцентра
Какая погода ожидается в Украине на ближайшие дни?
В Укргидрометцентре писали, что заморозки на почве от 0 до 3 градусов тепла будут в северной части страны уже 25 сентября. А 26 и 27 сентября заморозки распространятся на всю территорию Украины, кроме юга и Закарпатья.
Дожди в ближайшие дни ожидают в ряде областей, в частности Киевской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Винницкой и тому подобное. На Львовщине синоптики также прогнозируют слабый туман.
Кроме того, метеоролог Вера Балабух рассказала в интервью 24 Канала, что в октябре температура воздуха, вероятно, будет превышать типичную для этого месяца температуру. Кроме того, по словам Балабух, снег в октябре возможен, особенно на высокогорье Карпат.