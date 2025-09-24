Місцями невеликі дощі, пориви вітру, на півночі вночі – заморозки: погода на 25 вересня
Погода в Україні на четвер, 25 вересня, буде відрізнятися для різних частин нашої держави. В окремих регіонах можливі місцями невеликі дощі, пориви вітру, а також заморозки ґрунту вночі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 25 вересня?
В Укргідрометцентрі повідомили, що 25 вересня по всій Україні очікується невелика хмарність. У південно-західних областях та на сході місцями можливий невеликий дощ, тоді як на решті території опадів не передбачається.
Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, а в південно-східних регіонах вночі місцями очікуються пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі становитиме +1 – +6 градусів у північних і більшості західних областей, на Закарпатті до – +10 градусів. Водночас у північних областях вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту з температурою 0 – +3° градуси. Вдень стовпчики термометрів на півночі та заході піднімуться до +11 – +16 градусів.
На решті території вночі – +6 – +11 градусів, на узбережжі морів – до +13 градусів. Удень температура буде +14 – +19 градусів залежно від регіону.
У Києві вночі прогнозують температуру +3 – +5 градусів, а вдень – +12 – +14 градусів.
Яка температура буде в обласних центрах у четвер?
- Київ +12…+14;
- Ужгород +13…+15;
- Львів +13…+15;
- Івано-Франківськ +12…+14;
- Тернопіль +13…+15;
- Чернівці +13…+15;
- Хмельницький +13…+15;
- Луцьк +13…+15;
- Рівне +13…+15;
- Житомир +13…+15;
- Вінниця +14…+16;
- Одеса +16…+18;
- Миколаїв +16…+18;
- Херсон +15…+17;
- Сімферополь +16…+18;
- Кропивницький +15…+17;
- Черкаси +14…+16;
- Чернігів +12…+14;
- Суми +14…+16;
- Полтава +14…+16;
- Дніпро +15…+17;
- Запоріжжя +16…+18;
- Донецьк +15…+17;
- Луганськ +14…+16;
- Харків +14…+16.
Прогноз погоди на 25 вересня / Карта Укргідрометцентру
Яка погода очікується в Україні на найближчі дні?
В Укргідрометцентрі писали, що заморозки на ґрунті від 0 до 3 градусів тепла будуть у північній частині країни вже 25 вересня. А 26 і 27 вересня заморозки поширяться на всю територію Україні, крім півдня та Закарпаття.
Дощі найближчими днями очікують у низці областей, зокрема Київській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Вінницькій тощо. На Львівщині синоптики також прогнозують слабкий туман.
Окрім того, метеорологиня Віра Балабух розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що у жовтні температура повітря, ймовірно, перевищуватиме типову для цього місяця температуру. Окрім того, за словами Балабух, сніг у жовтні можливий, особливо на високогір'ї Карпат.