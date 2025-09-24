Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 25 вересня?

В Укргідрометцентрі повідомили, що 25 вересня по всій Україні очікується невелика хмарність. У південно-західних областях та на сході місцями можливий невеликий дощ, тоді як на решті території опадів не передбачається.

Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, а в південно-східних регіонах вночі місцями очікуються пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме +1 – +6 градусів у північних і більшості західних областей, на Закарпатті до – +10 градусів. Водночас у північних областях вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту з температурою 0 – +3° градуси. Вдень стовпчики термометрів на півночі та заході піднімуться до +11 – +16 градусів.

На решті території вночі – +6 – +11 градусів, на узбережжі морів – до +13 градусів. Удень температура буде +14 – +19 градусів залежно від регіону.

У Києві вночі прогнозують температуру +3 – +5 градусів, а вдень – +12 – +14 градусів.

Яка температура буде в обласних центрах у четвер?

Київ +12…+14;

Ужгород +13…+15;

Львів +13…+15;

Івано-Франківськ +12…+14;

Тернопіль +13…+15;

Чернівці +13…+15;

Хмельницький +13…+15;

Луцьк +13…+15;

Рівне +13…+15;

Житомир +13…+15;

Вінниця +14…+16;

Одеса +16…+18;

Миколаїв +16…+18;

Херсон +15…+17;

Сімферополь +16…+18;

Кропивницький +15…+17;

Черкаси +14…+16;

Чернігів +12…+14;

Суми +14…+16;

Полтава +14…+16;

Дніпро +15…+17;

Запоріжжя +16…+18;

Донецьк +15…+17;

Луганськ +14…+16;

Харків +14…+16.

Прогноз погоди на 25 вересня / Карта Укргідрометцентру

