Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 25 вересня?

В Укргідрометцентрі повідомили, що 25 вересня по всій Україні очікується невелика хмарність. У південно-західних областях та на сході місцями можливий невеликий дощ, тоді як на решті території опадів не передбачається.

Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, а в південно-східних регіонах вночі місцями очікуються пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме +1 – +6 градусів у північних і більшості західних областей, на Закарпатті до – +10 градусів. Водночас у північних областях вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту з температурою 0 – +3° градуси. Вдень стовпчики термометрів на півночі та заході піднімуться до +11 – +16 градусів.

На решті території вночі – +6 – +11 градусів, на узбережжі морів – до +13 градусів. Удень температура буде +14 – +19 градусів залежно від регіону.

У Києві вночі прогнозують температуру +3 – +5 градусів, а вдень – +12 – +14 градусів.

Яка температура буде в обласних центрах у четвер?

  • Київ +12…+14;
  • Ужгород +13…+15;
  • Львів +13…+15;
  • Івано-Франківськ +12…+14;
  • Тернопіль +13…+15;
  • Чернівці +13…+15;
  • Хмельницький +13…+15;
  • Луцьк +13…+15;
  • Рівне +13…+15;
  • Житомир +13…+15;
  • Вінниця +14…+16;
  • Одеса +16…+18;
  • Миколаїв +16…+18;
  • Херсон +15…+17;
  • Сімферополь +16…+18;
  • Кропивницький +15…+17;
  • Черкаси +14…+16;
  • Чернігів +12…+14;
  • Суми +14…+16;
  • Полтава +14…+16;
  • Дніпро +15…+17;
  • Запоріжжя +16…+18;
  • Донецьк +15…+17;
  • Луганськ +14…+16;
  • Харків +14…+16.

Погода на 25 вересня в Україні

Прогноз погоди на 25 вересня / Карта Укргідрометцентру

Яка погода очікується в Україні на найближчі дні?

  • В Укргідрометцентрі писали, що заморозки на ґрунті від 0 до 3 градусів тепла будуть у північній частині країни вже 25 вересня. А 26 і 27 вересня заморозки поширяться на всю територію Україні, крім півдня та Закарпаття.

  • Дощі найближчими днями очікують у низці областей, зокрема Київській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Вінницькій тощо. На Львівщині синоптики також прогнозують слабкий туман.

  • Окрім того, метеорологиня Віра Балабух розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що у жовтні температура повітря, ймовірно, перевищуватиме типову для цього місяця температуру. Окрім того, за словами Балабух, сніг у жовтні можливий, особливо на високогір'ї Карпат.