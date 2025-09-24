Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 25 сентября?

В Укргидрометцентре сообщили, что 25 сентября по всей Украине ожидается небольшая облачность. В юго-западных областях и на востоке местами возможен небольшой дождь, тогда как на остальной территории осадков не предвидится.

Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а в юго-восточных регионах ночью местами ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью составит +1 – +6 градусов в северных и большинстве западных областей, на Закарпатье до – +10 градусов. В то же время в северных областях ночью возможны заморозки на поверхности почвы с температурой 0 – +3° градуса. Днем столбики термометров на севере и западе поднимутся до +11 – +16 градусов.

На остальной территории ночью – +6 – +11 градусов, на побережье морей – до +13 градусов. Днем температура будет +14 – +19 градусов в зависимости от региона.

В Киеве ночью прогнозируют температуру +3 – +5 градусов, а днем – +12 – +14 градусов.

Какая температура будет в областных центрах в четверг?

Киев +12...+14;

Ужгород +13...+15;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +13...+15;

Винница +14...+16;

Одесса +16...+18;

Николаев +16...+18;

Херсон +15...+17;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +15...+17;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +12...+14;

Сумы +14...+16;

Полтава +14...+16;

Днепр +15...+17;

Запорожье +16...+18;

Донецк +15...+17;

Луганск +14...+16;

Харьков +14...+16.

Прогноз погоды на 25 сентября / Карта Укргидрометцентра

