Солнечно, но местами с заморозками: прогноз погоды на 27 сентября
Погода в Украине в субботу, 27 сентября, будет солнечной. По всей стране день пройдет без осадков.
Однако в Карпатах столбики термометров могут опуститься ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
По прогнозам синоптиков, погоду без осадков в Украине будет обусловлено полем высокого атмосферного давления от антициклона над Балтикой. Однако температура существенно не изменится.
Ночью в южных областях, на Закарпатье и в Крыму ожидается до +4..+9 градусов тепла, на остальной территории – до 1 – 6 градусов тепла. На поверхности почвы возможны заморозки до 0...-3 градусов. Тогда как днем воздух будет прогреваться под сентябрьским солнышком до +12...+17 градусов тепла.
В то же время в Карпатах ночью ожидается от 0 до -3 градусов мороза, а днем столбики термометров будут показывать до +10 – +15 градусов тепла.
Какую погоду прогнозируют в украинских городах?
- Киев +14...+16;
- Ужгород +17...+19;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +14...+16;
- Тернополь +14...+16;
- Черновцы +14...+16;
- Хмельницкий +14...+16;
- Луцк +14...+16;
- Ровно +14...+16;
- Житомир +14...+16;
- Винница +14...+16;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +14...+16;
- Сумы +14...+16;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +14...+16;
- Запорожье +14...+16;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +14...+16;
- Харьков +14...+16.
Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра
Какую погоду прогнозируют синоптики в ближайшее время?
С 29 сентября в Украине ожидаются дожди по всей территории и снижение температуры до +10...+13 градусов, на юге и Закарпатье – до +14...+18.
Синоптики также уже спрогнозировали погоду в октябре. По их данным, средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы. Месячное количество осадков прогнозируют на уровне 31 – 77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма – 51 – 101 миллиметра, что составляет 80 – 120% от нормы.