Сонячно, але подекуди із заморозками: прогноз погоди на 27 вересня
Погода в Україні у суботу, 27 вересня, буде сонячною. По всій країні день мине без опадів.
Однак в Карпатах стовпчики термометрів можуть опуститися нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Заморозки вже в Україні: у мережі поширили перші кадри інею
Якою буде погода в Україні?
За прогнозами синоптиків, погоду без опадів в Україні зумовлюватиме поле високого атмосферного тиску від антициклону над Балтикою. Однак температура істотно не зміниться.
Вночі у південних областях, на Закарпатті та в Криму очікується до +4..+9 градусів тепла, на решті території – до 1 – 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 0…-3 градусів. Тоді як вдень повітря прогріватиметься під вересневим сонечком до +12..+17 градусів тепла.
Водночас у Карпатах вночі очікується від 0 до -3 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +10 – +15 градусів тепла.
Яку погоду прогнозують в українських містах?
- Київ +14…+16;
- Ужгород +17…+19;
- Львів +14…+16;
- Івано-Франківськ +14…+16;
- Тернопіль +14…+16;
- Чернівці +14…+16;
- Хмельницький +14…+16;
- Луцьк +14…+16;
- Рівне +14…+16;
- Житомир +14…+16;
- Вінниця +14…+16;
- Одеса +14…+16;
- Миколаїв +14…+16;
- Херсон +15…+17;
- Сімферополь +15…+17;
- Кропивницький +14…+16;
- Черкаси +14…+16;
- Чернігів +14…+16;
- Суми +14…+16;
- Полтава +14…+16;
- Дніпро +14…+16;
- Запоріжжя +14…+16;
- Донецьк +14…+16;
- Луганськ +14…+16;
- Харків +14…+16.
Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Яку погоду прогнозують синоптики найближчим часом?
З 29 вересня в Україні очікуються дощі по всій території та зниження температури до +10…+13 градусів, на півдні та Закарпатті – до +14…+18.
Синоптики також вже спрогнозували погоду в жовтні. За їхніми даними, середня місячна температура повітря в Україні очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму. Місячну кількість опадів прогнозують на рівні 31 – 77 міліметрів, в Карпатах та горах Криму – 51 – 101 міліметра, що становить 80 – 120% від норми.