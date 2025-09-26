Укр Рус
Сонячно, але подекуди із заморозками: прогноз погоди на 27 вересня
26 вересня, 15:35
Сонячно, але подекуди із заморозками: прогноз погоди на 27 вересня

Надія Батюк

Погода в Україні у суботу, 27 вересня, буде сонячною. По всій країні день мине без опадів.

Однак в Карпатах стовпчики термометрів можуть опуститися нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За прогнозами синоптиків, погоду без опадів в Україні зумовлюватиме поле високого атмосферного тиску від антициклону над Балтикою. Однак температура істотно не зміниться. 

Вночі у південних областях, на Закарпатті та в Криму очікується до +4..+9 градусів тепла, на решті території – до 1 – 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 0…-3 градусів. Тоді як вдень повітря прогріватиметься під вересневим сонечком до +12..+17 градусів тепла.

Водночас у Карпатах вночі очікується від 0 до -3 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +10 – +15 градусів тепла.

Яку погоду прогнозують в українських містах?

  • Київ +14…+16;
  • Ужгород +17…+19;
  • Львів +14…+16;
  • Івано-Франківськ +14…+16;
  • Тернопіль +14…+16;
  • Чернівці +14…+16;
  • Хмельницький +14…+16;
  • Луцьк +14…+16;
  • Рівне +14…+16;
  • Житомир +14…+16;
  • Вінниця +14…+16;
  • Одеса +14…+16;
  • Миколаїв +14…+16;
  • Херсон +15…+17;
  • Сімферополь +15…+17;
  • Кропивницький +14…+16;
  • Черкаси +14…+16;
  • Чернігів +14…+16;
  • Суми +14…+16;
  • Полтава +14…+16;
  • Дніпро +14…+16;
  • Запоріжжя +14…+16;
  • Донецьк +14…+16;
  • Луганськ +14…+16;
  • Харків +14…+16.


Прогноз погоди в Україні на 27 вересня

Яку погоду прогнозують синоптики найближчим часом?

  • З 29 вересня в Україні очікуються дощі по всій території та зниження температури до +10…+13 градусів, на півдні та Закарпатті – до +14…+18.

  • Синоптики також вже спрогнозували погоду в жовтні. За їхніми даними, середня місячна температура повітря в Україні очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму. Місячну кількість опадів прогнозують на рівні 31 – 77 міліметрів, в Карпатах та горах Криму – 51 – 101 міліметра, що становить 80 – 120% від норми.