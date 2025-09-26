Погода в Україні у суботу, 27 вересня, буде сонячною. По всій країні день мине без опадів.

Однак в Карпатах стовпчики термометрів можуть опуститися нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Заморозки вже в Україні: у мережі поширили перші кадри інею

Якою буде погода в Україні?

За прогнозами синоптиків, погоду без опадів в Україні зумовлюватиме поле високого атмосферного тиску від антициклону над Балтикою. Однак температура істотно не зміниться.

Вночі у південних областях, на Закарпатті та в Криму очікується до +4..+9 градусів тепла, на решті території – до 1 – 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 0…-3 градусів. Тоді як вдень повітря прогріватиметься під вересневим сонечком до +12..+17 градусів тепла.

Водночас у Карпатах вночі очікується від 0 до -3 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +10 – +15 градусів тепла.

Яку погоду прогнозують в українських містах?

Київ +14…+16;

Ужгород +17…+19;

Львів +14…+16;

Івано-Франківськ +14…+16;

Тернопіль +14…+16;

Чернівці +14…+16;

Хмельницький +14…+16;

Луцьк +14…+16;

Рівне +14…+16;

Житомир +14…+16;

Вінниця +14…+16;

Одеса +14…+16;

Миколаїв +14…+16;

Херсон +15…+17;

Сімферополь +15…+17;

Кропивницький +14…+16;

Черкаси +14…+16;

Чернігів +14…+16;

Суми +14…+16;

Полтава +14…+16;

Дніпро +14…+16;

Запоріжжя +14…+16;

Донецьк +14…+16;

Луганськ +14…+16;

Харків +14…+16.



Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Яку погоду прогнозують синоптики найближчим часом?