Дожди, грозы и туман: прогноз погоды на 9 сентября
8 сентября, 17:10
Дожди, грозы и туман: прогноз погоды на 9 сентября

София Рожик

Еще по-летнему теплая погода ожидает большую часть Украины 9 сентября. Но местами во вторник таки стоит готовиться к дождям.

В этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 9 сентября?

Во вторник Украину ожидают дожди и грозы. Кое-где осадки будут сильными.

Местами, в западных областях днем повсеместно, кратковременные дожди, грозы; в Карпатах местами значительный дождь,
– говорится в прогнозе синоптиков.

Они также прогнозируют, что ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами будет туман.

Ветер в этот день будет восточный, северо-восточный. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.

Ночная температура составит +11 – +16 градусов, а на юге – до +19.

Днем отметки термометров на большинстве территории Украины будут показывать +21 – +26, только в южных областях до +29, а на Западе – +18 – +23.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +24...+26;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +20...+22;
  • Тернополь +20...+22;
  • Черновцы +21...+23;
  • Хмельницкий +21...+23;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +26...+28;
  • Николаев +26...+28;
  • Херсон +25...+27;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +23...+25;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +23...+25;
  • Запорожье +23...+25;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +26...+28;
  • Харьков +23...+25.

Прогноз погоды на 9 сентября / Карта Укргидрометцентра

