В этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 9 сентября?

Во вторник Украину ожидают дожди и грозы. Кое-где осадки будут сильными.

Местами, в западных областях днем повсеместно, кратковременные дожди, грозы; в Карпатах местами значительный дождь,

– говорится в прогнозе синоптиков.

Они также прогнозируют, что ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами будет туман.

Ветер в этот день будет восточный, северо-восточный. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.

Ночная температура составит +11 – +16 градусов, а на юге – до +19.

Днем отметки термометров на большинстве территории Украины будут показывать +21 – +26, только в южных областях до +29, а на Западе – +18 – +23.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +24...+26;

Ужгород +20...+22;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +21...+23;

Хмельницкий +21...+23;

Луцк +21...+23;

Ровно +21...+23;

Житомир +23...+25;

Винница +23...+25;

Одесса +26...+28;

Николаев +26...+28;

Херсон +25...+27;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +23...+25;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +23...+25;

Сумы +23...+25;

Полтава +23...+25;

Днепр +23...+25;

Запорожье +23...+25;

Донецк +24...+26;

Луганск +26...+28;

Харьков +23...+25.

Прогноз погоды на 9 сентября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшее время