В этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Проливные дожди или засуха: синоптик дал тревожный прогноз по осадкам в сентябре
Какой будет погода 9 сентября?
Во вторник Украину ожидают дожди и грозы. Кое-где осадки будут сильными.
Местами, в западных областях днем повсеместно, кратковременные дожди, грозы; в Карпатах местами значительный дождь,
– говорится в прогнозе синоптиков.
Они также прогнозируют, что ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами будет туман.
Ветер в этот день будет восточный, северо-восточный. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.
Ночная температура составит +11 – +16 градусов, а на юге – до +19.
Днем отметки термометров на большинстве территории Украины будут показывать +21 – +26, только в южных областях до +29, а на Западе – +18 – +23.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +24...+26;
- Ужгород +20...+22;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +21...+23;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +23...+25;
- Винница +23...+25;
- Одесса +26...+28;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +25...+27;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +23...+25;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +23...+25;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +26...+28;
- Харьков +23...+25.
Прогноз погоды на 9 сентября / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в ближайшее время
Начнется неделя в Украине дождями, ливнями и грозами, но со второй половины недели установится сухая теплая погода.
В то же время синоптики говорят, что возможен снег в сентябре – октябре, особенно на высокогорье Карпат. Причиной может стать активизация фронтальной деятельности и приход холодного арктического воздуха.
Ожидается, что в этом году в течение осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.