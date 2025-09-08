Дощі, грози та туман: прогноз погоди на 9 вересня
Ще по-літньому тепла погода очікує більшу частину України 9 вересня. Але місцями у вівторок таки варто готуватися до дощів.
Цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 9 вересня?
У вівторок Україну очікують дощі та грози. Подекуди опади будуть сильними.
Місцями, в західних областях вдень повсюди, короткочасні дощі, грози; в Карпатах подекуди значний дощ,
– йдеться у прогнозі синоптиків.
Вони також прогнозують, що вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями буде туман.
Вітер цього дня буде східний, північно-східний. Його швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.
Нічна температура становитиме +11 – +16 градусів, а на півдні – до +19.
Вдень позначки термометрів на більшості території України показуватимуть +21 – +26, лише у південних областях до +29, а на Заході – +18 – +23.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +24…+26;
- Ужгород +20…+22;
- Львів +20…+22;
- Івано-Франківськ +20…+22;
- Тернопіль +20…+22;
- Чернівці +21…+23;
- Хмельницький +21…+23;
- Луцьк +21…+23;
- Рівне +21…+23;
- Житомир +23…+25;
- Вінниця +23…+ 25;
- Одеса +26…+28;
- Миколаїв +26…+28;
- Херсон +25…+27;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +23…+25;
- Чернігів +23…+25;
- Суми +23…+25;
- Полтава +23…+25;
- Дніпро +23…+25;
- Запоріжжя +23…+25;
- Донецьк +24…+26;
- Луганськ +26…+28;
- Харків +23…+25.
Прогноз погоди на 9 вересня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода найближчим часом
Почнеться тиждень в Україні дощами, зливами та грозами, але з другої половини тижня встановиться суха тепла погода.
Водночас синоптики кажуть, що можливий сніг у вересні – жовтні, особливо на високогір'ї Карпат. Причиною може стати активізація фронтальної діяльності та прихід холодного арктичного повітря.
Очікується, що цього року протягом осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму.