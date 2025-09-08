Укр Рус
Дощі, грози та туман: прогноз погоди на 9 вересня
8 вересня, 17:10
Дощі, грози та туман: прогноз погоди на 9 вересня

Софія Рожик

Ще по-літньому тепла погода очікує більшу частину України 9 вересня. Але місцями у вівторок таки варто готуватися до дощів.

Цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 9 вересня?

У вівторок Україну очікують дощі та грози. Подекуди опади будуть сильними.

Місцями, в західних областях вдень повсюди, короткочасні дощі, грози; в Карпатах подекуди значний дощ,
– йдеться у прогнозі синоптиків.

Вони також прогнозують, що вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями буде туман.

Вітер цього дня буде східний, північно-східний. Його швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

Нічна температура становитиме +11 – +16 градусів, а на півдні – до +19.

Вдень позначки термометрів на більшості території України показуватимуть +21 – +26, лише у південних областях до +29, а на Заході – +18 – +23.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +24…+26;
  • Ужгород +20…+22;
  • Львів +20…+22;
  • Івано-Франківськ +20…+22;
  • Тернопіль +20…+22;
  • Чернівці +21…+23;
  • Хмельницький +21…+23;
  • Луцьк +21…+23;
  • Рівне +21…+23;
  • Житомир +23…+25;
  • Вінниця +23…+ 25;
  • Одеса +26…+28;
  • Миколаїв +26…+28;
  • Херсон +25…+27;
  • Сімферополь +23…+25;
  • Кропивницький +23…+25;
  • Черкаси +23…+25;
  • Чернігів +23…+25;
  • Суми +23…+25;
  • Полтава +23…+25;
  • Дніпро +23…+25;
  • Запоріжжя +23…+25;
  • Донецьк +24…+26;
  • Луганськ +26…+28;
  • Харків +23…+25.

Прогноз погоди на 9 вересня / Карта Укргідрометцентру

