Ще по-літньому тепла погода очікує більшу частину України 9 вересня. Але місцями у вівторок таки варто готуватися до дощів.

Цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Проливні дощі чи посуха: синоптик дав тривожний прогноз щодо опадів у вересні

Якою буде погода 9 вересня?

У вівторок Україну очікують дощі та грози. Подекуди опади будуть сильними.

Місцями, в західних областях вдень повсюди, короткочасні дощі, грози; в Карпатах подекуди значний дощ,

– йдеться у прогнозі синоптиків.

Вони також прогнозують, що вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями буде туман.

Вітер цього дня буде східний, північно-східний. Його швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

Нічна температура становитиме +11 – +16 градусів, а на півдні – до +19.

Вдень позначки термометрів на більшості території України показуватимуть +21 – +26, лише у південних областях до +29, а на Заході – +18 – +23.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +24…+26;

Ужгород +20…+22;

Львів +20…+22;

Івано-Франківськ +20…+22;

Тернопіль +20…+22;

Чернівці +21…+23;

Хмельницький +21…+23;

Луцьк +21…+23;

Рівне +21…+23;

Житомир +23…+25;

Вінниця +23…+ 25;

Одеса +26…+28;

Миколаїв +26…+28;

Херсон +25…+27;

Сімферополь +23…+25;

Кропивницький +23…+25;

Черкаси +23…+25;

Чернігів +23…+25;

Суми +23…+25;

Полтава +23…+25;

Дніпро +23…+25;

Запоріжжя +23…+25;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +26…+28;

Харків +23…+25.

Прогноз погоди на 9 вересня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчим часом