Какой будет погода на Рождество и Новый год в этом году: синоптик ответила, известно ли это
- Пока точно неизвестно, какой будет погода на новогодние и рождественские праздники в этом году.
- Лучше всего искать точный прогноз погоды на конкретную дату за 5 – 7 дней до нее.
Во время прошлогодних праздников в Украине в основном была теплая, переменчивая погода без сильных морозов и снега. То, какой будет погода на Новый и Рождество в этом году, остается под вопросом.
Об этом сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
Когда будет известно, какой будет погода на праздники?
По словам Натальи Птухи, пока точно неизвестно, какой будет погода в Украине в период новогодних и рождественских праздников.
То есть тот прогноз, который имеет практические значения, который имеет, скажем так, такие показатели, которые мы можем закладывать в свои планы, и которые имеют достаточно высокую вероятность сбываемости, то это на 5, максимум 7 суток,
– сказала она.
Она объяснила, что лучше узнавать о прогнозе, например на 24 декабря, за 5 дней до этой даты, поскольку синоптическая ситуация может хоть и не кардинально, однако ощутимо измениться из-за различных процессов в атмосфере.
Что ждать от погоды в ближайшее время?
В Украине до конца недели ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами возможен дождь со снегом. Образование устойчивого снежного покрова в ближайшее время не предвидится из-за высокой температуры.
Уже вскоре, а именно – 14 и 15 декабря, ночные температурные показатели могут снизиться до 8 градусов мороза. Но пока точно неизвестно, как долго такие значения удержатся на территории Украины.